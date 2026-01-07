迎接春節即將到來！除了四大超商開賣福袋讓民眾試手氣外，愛買量販也推出「100元馬年刮刮卡」不僅張張有獎，且最大獎還有iPhone 17 Pro Max 256G（3名）。今年除了刮刮卡外，愛買量販也推出「現做鐵板燒年菜」，共計有6道海陸料理，優惠價只要3188元，內容包含雞湯、鮑魚、清蒸石斑魚、鮮蝦料理等，年夜飯輕鬆搞定。
愛買開賣「100元春節刮刮卡」！張張都有獎
愛買量販連續多年推出超人氣新春刮刮卡活動，2026年再度發行「馬年刮刮卡」，主打「馬上中獎、人人有獎」，每張只要100元。使用HAPPY GO Pay購買馬年刮刮卡，還可享限量加碼回饋HAPPY GO點數100點。
今年頭獎為iPhone 17 Pro Max 256G（3名），二獎iPhone 17 Pro 256G（5名），三獎iPhone Air 256G（5名），另有Apple Watch SE3 40mm、大同11人份百年不鏽鋼電鍋等多項實用好禮。刮刮卡不僅有機會將iPhone等夢幻大獎帶回家，也可兌換肯德基、必勝客等連鎖餐飲通路獨家專屬優惠券。
愛買量販推鐵板年菜！現買現做只要3188元
迎接農曆新年檔期，愛買量販推出「鐵板燒主廚經典年菜套組」，一次滿足年夜飯海陸澎湃需求。套組內容包含清蒸石斑魚、醬爆鮮蔬雪花牛／梅花豬、冬菇鮑魚、蒜蓉鮮蝦蒸粄條、蛋香干貝油飯，以及黃金蟲草蘑菇燉鮮雞湯等6道主廚現做美饌，整套只要3188元。
此外，即日起至2月1日止，凡訂購年菜金額滿2000元，再加贈200元熟食電子券，可用於選購涼拌小菜、滷味，或烤雞、德國豬腳等人氣熟食，替年夜飯再加菜。
Mia C’bon年菜、禮盒開賣！初一開運福袋699元
頂級超市Mia C’bon即起也開賣年菜、禮盒，業者回顧顧客對禮盒喜愛的熱購排行，依序為進口水果禮盒、日本進口零食/伴手禮、國內知名品牌零食/餅乾、進口烈酒/葡萄酒禮盒組，並且近一步觀察消費客群送禮趨勢，今年更歸納出年貨必買指南。
包括「本高砂屋經典夾心威化餅禮盒」，餅乾盒由油畫家Paint Seiya創作，以2026年生肖「馬」為靈感，只要在餅乾盒找到畫中的七匹小馬，就代表新的一年幸福安康豐收圓滿。「台南晶英酒店招財貓鳳梨酥禮盒」以象徵幸福與財運的招財貓為設計靈感，禮盒外盒可DIY組成立體招財貓擺飾，讓包裝化身為新年裝飾，寓意「好運到家」。
且Mia C'bon同步推出新春集點「CIRCULON圈圈鍋」換購活動，即起至3月22日前，單筆消費滿500元，即可獲得集點章1點；滿 1000元，即可獲得集點章2點，依此類推，最低3點就可加價換購，比較市售價最殺45折起。
還有2月17日（大年初一）上午11:30新春開運福袋限量發售，內含野村美樂圓餅家庭包、日本青森縣青天霹靂米、富錦樹星級紅燒牛肉麵、梅田日式無籽梅干、日本蘋果汁等，總價值達2000元，新春價699元全台限量僅1000袋。
資料來源：愛買量販、Mia C'bon
