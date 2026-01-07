我是廣告 請繼續往下閱讀

▲經紀公司在去年12月22日，就發布了古谷惠的訃文。（圖／Bon Image官網）

日本名模古谷惠（Megumi Furuya）在今（7）日傳出已在去年12月19日因大腸癌第4期過世的消息，享年47歲，經紀公司也悲痛證實噩耗。她在生前常常分享與抗癌日常，還在去年10月宣布放棄化療，只接受緩和治療，但最終還是抵不過病魔病逝，讓外界都非常不捨又難過。而古谷惠生前的最後貼文，是於去年10月底、她的47歲生日，雖然身體不適，她依然強忍病痛，幽默分享與老公的日常，還樂觀表示「與疼痛共存」，讓許多人都忍不住鼻酸。古谷惠在今日傳出已於去年12月19日病逝消息，她的經紀公司Bon Image悲痛證實噩耗，「古谷惠是一位非常友善的人，總是細心地關注著每一件事情，是位自然而然就讓身邊人感到溫暖開朗的存在」。經紀公司珍惜與古谷惠相處的時光，「我們與她共度的時光無可取代，永遠懷著深深的感激之情將她銘記在心」。而生前常常發文分享抗病過程的古谷惠，生前最後貼文也曝光，當天正好是10月28日、她的47歲生日，古谷惠用開朗口吻寫下：「早安，雖然是與疼痛共存，但也和平度過了2個星期」，透露隔天又要去醫院看診、照CT做檢查，「老公一大早的臉就很可怕，因為我小腿抽筋到一直哀哀叫。生日一早吃了老公做的酒粕湯，我47歲了」，強忍病痛與粉絲分享的模樣，讓大家都感到非常難過。事實上，經紀公司早在去年12月22日，就發布了訃文，公開古谷惠已過世的噩耗，但直到近日才被媒體報導，讓一眾粉絲都感到非常震驚又不捨，「請在天堂好好休息」、「辛苦了，謝謝妳帶給我們勇氣」。古谷惠曾長期擔任多個頂尖雜誌封面人物，並多次登上國際品牌時裝秀，是日本一線時尚秀與廣告的熟面孔。2015年後，她將重心放回家庭，退居幕後後與丈夫經營東京的義大利餐廳「Bistro11」，並創立了個人寵物用品品牌。不料在2023年確診大腸癌，但個性開朗樂觀的古谷惠就算生病，也沒有放棄生活，以抗癌鬥士身分分享治療路程，也鼓勵了許多同樣在與病魔抗爭的病患，她的溫暖與堅強，將會永遠留存於大眾心中。