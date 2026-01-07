我是廣告 請繼續往下閱讀

美國對委內瑞拉發動軍事行動，並在美國總統川普的指示下，將總統馬杜洛夫婦押回美國受審，消息震驚國際，也引發外界擔憂中國是否可能「有樣學樣」，對台灣採取類似手段。對此，政治評論員黃暐瀚直言，「中共想要斬首台灣總統，是早就明擺著的事。」黃暐瀚指出，中共對台灣的「斬首構想」並非祕密，更不是近期才浮上檯面，而是早在十多年前就已公開展示。「中共想要斬首台灣總統，從來沒有怕人知道，根本不需要任何事件來『鼓勵』。」回顧2015年解放軍在內蒙古朱日和基地進行大型軍演時，就首度出現一比一打造的「台灣總統府」模擬建築，震撼國際。十年過去，日本媒體透過衛星影像再度觀察，發現朱日和基地內已不只一棟總統府，而是連整個「博愛特區」都完整複製蓋出來。黃暐瀚直言，對照之下，美國三角洲部隊對馬杜洛的斬首行動仍屬於私下演練；反觀中共，卻是早已對全世界公開示範，毫不遮掩其戰略意圖。他引述「經濟學人」近期專文分析指出，馬杜洛事件反而暴露出中國在對抗美國時，仍欠缺「實力」與「決心」。然而，台灣身為被威脅的一方，真正的風險不在於是否被點名，而在於「對岸會不會動手、什麼時候動手，無人能確定」。面對不確定性，台灣能做的並非恐慌，而是務實準備，加強軍備、提高戰備、做好準備，才是唯一選項。他強調只要盡全力提高中共攻台難度，就是最有效的嚇阻。