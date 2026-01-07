我是廣告 請繼續往下閱讀

前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟，亦有「小英男孩」之稱，被起訴利用弟弟鄭兆麟當人頭，向東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子收賄198萬元，台北地院26日由施函妤法官開庭，他坦承利用弟弟的帳戶收了陳的198萬元，除了收賄的犯罪事實也對被控洗錢罪認罪，3人偵查中羈押禁見，起訴後，鄭兆麟獲法官裁定300萬元交保，陳健盛、陳冠滔各200萬元交保，檢方抗告，台北地院組合議庭審查，駁回檢方抗告，3人交保確定。法官認為，受命法官審酌全案卷證後，鄭奕麟等3人雖犯嫌重大，有羈押原因，但無羈押之必要，因此做成具保處分之理由已詳細敘明，並未違反比例原則或裁量權限，檢察官指原處分不當，難認有理，予以駁回。檢方認為，鄭亦麟視台電電力如私產，對電力申請之公平競爭及台電公司合理經營破壞甚巨，雖偵查中坦認收賄，又辯198萬與其介入安康數據中心之用電申請無關，空有認罪之名，毫無自白之實，與否認犯罪無異，犯後態度不佳且無悔意，建請就違背職務收賄部分，判處有期徒刑12年以上之刑期，與其所犯財產來源不明及洗錢罪部分，合併定應執行期14年以上有期徒刑。「小英男孩」鄭亦麟年齡34歲，2018年起，在經濟部綠能科技產業推動中心(綠推中心)擔任副執行長，在2020年11月到2023年，兼任經濟部政策評估整合辦公室屬員，另外支援過行政院副院長辦公室1年，在能源產業界頗有分量，因為座位就在經濟部部長室，台電人員都稱呼鄭亦麟「秘書」。