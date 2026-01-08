我是廣告 請繼續往下閱讀

近期氣溫驟降，不少民眾會使用可重複充電的電子暖手器取暖，卻忽略潛藏風險。天主教耕莘醫院整形外科醫師李嘉駿指出，近日臨床上陸續出現多起民眾將電子暖手器長時間貼身使用，甚至貼著入睡，導致起床後發現皮膚燙傷的案例。李嘉駿表示，電子暖手器屬於持續性低溫熱源，表面溫度雖不高，但若長時間固定接觸同一部位，特別是在睡眠狀態下無法即時察覺不適，仍可能造成所謂的「低溫燙傷」。李嘉駿提醒，這類燙傷初期症狀常僅為皮膚泛紅、溫熱，疼痛感不明顯，容易被忽略，實際上卻可能已傷及皮下組織，嚴重時恐出現水泡、潰瘍，甚至引發感染。李嘉駿說，除了電子暖手器、暖暖包的使用也必須注意，應避免直接貼於皮膚，可隔著衣物使用，並避免長時間固定於同一位置，更不建議貼著電子暖手器或暖暖包入睡。若皮膚出現持續紅腫、刺痛、水泡或破皮等異常情形，李嘉駿提到，應立即停止使用並儘速就醫，由專業醫師評估處置，以免延誤治療時機。 醫師提醒，寒冷天氣做好保暖固然重要，但使用各類保暖用品時，務必注意正確方式與安全原則，才能在禦寒同時，避免不必要的皮膚傷害。