行政院主計總處今（7）日公布，2025年全年消費者物價總指數（CPI）年增率為1.66%，為5年最低漲幅，更是4年來首度跌破2%「通膨警戒線」。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說明，國際油料費跌幅擴大、蔬菜水果價格漲幅收斂，是2025年CPI得以回落主因。據統計，12月CPI為1.31％，主因為肉類、蛋類價格仍高，加上外食費 持續上漲，房租、家庭管理費用、交通工具零件及維修費等費用調升，以及火車票、燃氣及電費調漲。但蔬菜因上年受天候影響基數較高，交通工具因新購汽機車貨物稅減徵而價跌，以及油料費、通訊費及通 訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果、能源後的即核心 CPI則漲 1.83％。曹志弘回顧，前幾年國際油價高漲是墊高國內通膨的主因，2021年國內油料費大漲22.06%，2022年又因俄烏戰爭爆發，油料費續漲8.4%。一直到2024年油料費轉跌，舒緩物價壓力。2025年跌幅擴大，年減4.81%。再加上2025年因氣候平穩，對於蔬菜、水果漲幅顯著收斂，有助於平抑物價。他也有提到，房租年增1.99%，更是近2年半來首度跌破2%，原因是房租上漲的因素包含通膨、住宅維修費、房價及利率居高，屋主持有成本增加，如今這些因素慢慢淡化，也讓房租漲幅收斂，連4季漲幅縮小。但是，民眾相當關心的外食費已經連續14個月高於3%，往年1、2月外食費也會發生月增率擴大的現象，後續會根據實際調查結果，如實反映。另外，去年10月電費調漲，去年11月桶裝瓦斯調漲，這些都會讓民眾對於通膨緩解「無感」。展望2026年1月物價，曹志弘表示，2025年農曆年落在1月底，過年期間，往往會因為季節因素漲價，高基期之下，今年1月CPI漲幅一定會明顯收斂，低於1%也有可能，往年都會將1、2月物價合併觀察，以去除季節因素。