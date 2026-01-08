我是廣告 請繼續往下閱讀

近一年股匯市波動幅度加大，加密貨幣市場亦呈現高度震盪，日前更傳出娛樂圈知名人士因操作失利而遭遇清倉的市場案例，凸顯高波動資產在快速行情變化下，對投資紀律與風險控管的極大要求。在此同時，通膨壓力仍未完全消退，央行於2025年第四季理監事會中，針對不動產貸款政策釋出部分彈性空間，新青安貸款最新統計亦出現回溫跡象，反映部分購屋族與資金回到具實體支撐與生活需求基礎的住宅市場，尤以雙北核心區住宅，因供給稀缺與機能成熟，持續受到首購族與自住需求關注。展望2026年的資產配置方向，在全球通膨仍高、金融市場不確定性未完全消散的環境下，投資人對於風險分散與資產穩定性的重視程度明顯提升，加上地緣政治與政策變數交織，使部分資金重新思考「定錨型資產」的角色。具備居住需求、區位條件與長期保值特性的核心行政區住宅，因能兼顧生活機能與相對穩健的價值表現，漸成資產配置中不可或缺的一環，也提供市場在景氣起伏中的一股重要穩定力量。另一方面，近日央行第四季理監事會，將不動產貸款總量改由銀行內控，顯示已釋出部分彈性，可望緩解房貸排隊亂象，專家紛紛預期房市逐步回歸剛需市場，對自住買方的房貸多出彈性空間。從財政部國庫署最新公布新青安貸款件數創近5個月新高來看，也可嗅出房市回溫的趨勢，主因就是隨著新青安貸款不計入《銀行法》第72條之2限制後，水龍頭打開，有效紓解了房貸排撥情況。於此通膨、全球供應鏈重整、台股資金輪動下，低基期的「核心區黃金門牌」被視為兼具保值與上升空間的產品。以高度都市發展的新北市板橋區為例，目前約有10萬戶屋齡40年以上老宅，由於都更進度曠日廢時，新建案的少量供給遠遠跟不上市場需求，不只進一步拉高建商土地成本，尤其大基地建案更是稀缺難求，便更具保值性。位於板橋江翠北側AB區的「日安PARK」，便屬於即將絕版的大基地建案，專案經理柯秉宏觀察，雙北這三年房價漲幅不像中南部誇張，時值買方觀望、價格修正之際，修正較有空間，反觀雙北則是量縮價平，主因在於土地稀缺，讓價格有所支撐。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，江翠北側近期指標新案少，「日安PARK」有其稀有獨特性，加上建商的產品定位常以首購、預算不高的族群為主，均可望受到青睞與關注，以眼下情勢來說，在區域稀缺性、建商品牌優勢及地段健全下，有利於逆勢中的個案表現，預推狀態還算精彩。現階段的買方觀察是否為購屋時機的重要依據，不是看房價跌了沒，而是看區內還有沒有下一塊土地。有鑑於江翠北側AB區即將完全開發，幾乎不再有新案，1700坪大基地「日安PARK」近板橋核心區，享新板特區10分鐘車程生活圈，生活機能成形，房價卻相較每坪上百萬行情的區段更親切好入手，本身就是保值關鍵，更是投資市場混沌時代，能撐過經濟循環的不可取代型資產。