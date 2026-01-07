66歲資深藝人胡瓜即將離開主持24年的《綜藝大集合》，今（7）日傳出屆時現身民視《民視第一發發發》，無法親赴華視邀約，除夕夜動向備受關注。原來本月5日胡瓜早已於直播中表態，透露在節目的最後一面是除夕夜晚上10點到12點，忍淚道別長久支持的觀眾朋友：「即便有一天我不在，你們還是可以看到我的重播！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲胡瓜（圖／翻攝自胡瓜YouTube）
▲胡瓜（如圖）即將離開主持24年的《綜藝大集合》。（圖／翻攝自胡瓜YouTube）
胡瓜於本月5日的YouTube頻道直播中，被問及除夕夜特別節目動向，他表示一邊忙錄《鑽石舞台之夜》，一邊忙新節目《週末最強大》，實在分身乏術，沒有意願再接除夕特別節目。

不過，民視的《綜藝大集合》成為例外，胡瓜表示該節目主持群希望能帶領他們，「所以我今年只做了除夕夜的《綜藝大集合》，晚上10點到12點。會跟觀眾見面。」語氣有些平穩。

胡瓜深嘆一口氣，「實在不忍心講《大集合》的事，怕一些阿嬤媽媽她們傷心啊，我們就不談《大集合》的事，不過大家！即便有一天我不在，你們還是可以看到我的重播！」

▲綜藝天王胡瓜Youtube頻道《下面一位》，最新一集來到基隆八斗子，包了艘船出海釣魚。（圖／下面一位提供）
▲胡瓜（如圖）不忍心講《綜藝大集合》的事，不捨長年來的觀眾。（圖／下面一位提供）
另外，胡瓜老婆兼經紀人也回應《NOWNEWS今日新聞》，「因為瓜哥在華視節目，3位主持人時間難湊、錄製過程耗時，需花3天才能完成，「時間上真的規劃不來，只能婉拒，感謝華視體諒。」

🔺資料來源—
下面一位YouTube


相關新聞

胡瓜除夕消失華視！電視台85字證實沒時段　《大集合》有重大進展

馬國弼欠債5千萬走到谷底！淚謝康康借200萬救命、胡瓜默默撐腰

胡瓜認健檢有異狀！鬆口現況：持續追蹤檢查　潘若迪勸善待自己

胡瓜、檢場爆料張菲近況！神隱多年沉迷2愛好不復出：超懂玩