▲胡瓜（如圖）即將離開主持24年的《綜藝大集合》。（圖／翻攝自胡瓜YouTube）

▲胡瓜（如圖）不忍心講《綜藝大集合》的事，不捨長年來的觀眾。（圖／下面一位提供）

66歲資深藝人胡瓜即將離開主持24年的《綜藝大集合》，今（7）日傳出屆時現身民視《民視第一發發發》，無法親赴華視邀約，除夕夜動向備受關注。原來本月5日胡瓜早已於直播中表態，透露在節目的最後一面是除夕夜晚上10點到12點，忍淚道別長久支持的觀眾朋友：「即便有一天我不在，你們還是可以看到我的重播！」胡瓜於本月5日的YouTube頻道直播中，被問及除夕夜特別節目動向，他表示一邊忙錄《鑽石舞台之夜》，一邊忙新節目《週末最強大》，實在分身乏術，沒有意願再接除夕特別節目。不過，民視的《綜藝大集合》成為例外，胡瓜表示該節目主持群希望能帶領他們，「所以我今年只做了除夕夜的《綜藝大集合》，晚上10點到12點。會跟觀眾見面。」語氣有些平穩。胡瓜深嘆一口氣，「實在不忍心講《大集合》的事，怕一些阿嬤媽媽她們傷心啊，我們就不談《大集合》的事，不過大家！即便有一天我不在，你們還是可以看到我的重播！」另外，胡瓜老婆兼經紀人也回應《NOWNEWS今日新聞》，「因為瓜哥在華視節目，3位主持人時間難湊、錄製過程耗時，需花3天才能完成，「時間上真的規劃不來，只能婉拒，感謝華視體諒。」