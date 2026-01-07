我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梓官蚵仔寮今年祭出一口烏魚子，還加碼烏魚腱等美食，要用最道地的高雄味，替跑者應援。（圖／翻攝畫面）

2026高雄富邦馬拉松將在1/10-1/11登場，本屆賽事路線首次向北延伸，岡山區有百年宋江陣和里長們組成的社區啦啦隊，橋頭區婆婆媽媽會帶著鼓加上舞蹈，把活力帶給跑者。此外，梓官蚵仔寮今年祭出一口烏魚子，還加碼烏魚腱等美食，要用最道地的高雄味，替跑者應援。此屆高雄富邦馬拉松賽事路線首次向北延伸，高市府運發局積極推動「社區啦啦隊」，獲得地方和宮廟熱烈響應。岡山區長陳振坤說，賽程會經過六個里，在這六個里裡面，有設一些補給站，也號召了大概300多人。此外，因為蜂蜜是岡山特產，所以有另外準備蜜茶等特產。高富馬第一次跑入橋頭區，橋頭區長車世民說，此次高富馬延途經過大概有7個里有14隊，會有14隊的加油隊，400多人參與。大受跑者歡迎的梓官蚵仔寮啦啦隊，今年要給參賽者的補給是烏魚子切片。北高雄地方宮廟慈善國際自發性社團總召徐有成說，這次有將近百斤的烏魚子跟烏魚腱，將要以最道地的高雄味熱情應援。