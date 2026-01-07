中國男星檀健次近期風波不斷，不僅被網紅司曉迪點名發生過關係，今（7）日又被挖出交往小他16歲的新人女演員劉一諾。據悉，劉一諾2006年出生，今年才要滿20歲，和檀健次一同拍攝古裝劇《長相思》時，更是只有17歲而已，很可能在未成年時期就和檀健次交往了。對此，檀健次強調自己單身，劉一諾則回應：「在一起過，已分手」，兩人擁有相同地毯的證據照也被人挖出。
檀健次疑交往小16歲女演員 送卡地亞當禮物
今日檀健次與劉一諾的名字衝上微博熱搜，粉絲挖出兩人疑似交往中，劉一諾還在社群上坦承，檀健次送過她卡地亞珠寶，引發轟動。對此，檀健次未正面回應，只分享自己與2隻狗狗玩耍的影片，並配文「三隻單身狗」，透過這種方式表達自己目前單身，想藉此闢謠。
檀健次澄清單身 劉一諾再發文：已分手
不過劉一諾卻發文打臉檀健次，她承認兩人在一起過，目前已分手，拍照PO文本意只是想紀錄而已，並道歉地說：「不想被當成曾經爆出來的女生那樣的身份（每個女生都值得被愛被尊重），沒想到會發酵至此地步，給大家造成了不便、傷害和困擾，對不起。」
其實明星談戀愛再正常不過，但礙於35歲的檀健次和劉一諾差了16歲，這才引起軒然大波。另外也有眼尖粉絲發現，2006年出生的劉一諾在拍攝《長相思》時才17歲，如果她是因為這部戲與檀健次搭上線並因此交往，那兩人談戀愛時，她很可能還是未成年，令粉絲無法接受。
檀健次、劉一諾交往證據曝光 同款地毯露餡
兩人交往的證據照也陸續被挖出，他們曾在相同背景的更衣室拍照，畫面左下角還有一個一模一樣的小狗圖案地毯，衣櫃內掛的藍色上衣也是檀健次曾經穿過的。網友看了不禁留言：「男人永遠都喜歡年輕的」、「關鍵是成年不成年吧」、「搞不好那時候還劈腿司曉迪，不知道時間線有沒有重疊」、「檀健次人設真的崩塌了」。
資料來源：微博
我是廣告 請繼續往下閱讀
今日檀健次與劉一諾的名字衝上微博熱搜，粉絲挖出兩人疑似交往中，劉一諾還在社群上坦承，檀健次送過她卡地亞珠寶，引發轟動。對此，檀健次未正面回應，只分享自己與2隻狗狗玩耍的影片，並配文「三隻單身狗」，透過這種方式表達自己目前單身，想藉此闢謠。
不過劉一諾卻發文打臉檀健次，她承認兩人在一起過，目前已分手，拍照PO文本意只是想紀錄而已，並道歉地說：「不想被當成曾經爆出來的女生那樣的身份（每個女生都值得被愛被尊重），沒想到會發酵至此地步，給大家造成了不便、傷害和困擾，對不起。」
其實明星談戀愛再正常不過，但礙於35歲的檀健次和劉一諾差了16歲，這才引起軒然大波。另外也有眼尖粉絲發現，2006年出生的劉一諾在拍攝《長相思》時才17歲，如果她是因為這部戲與檀健次搭上線並因此交往，那兩人談戀愛時，她很可能還是未成年，令粉絲無法接受。
兩人交往的證據照也陸續被挖出，他們曾在相同背景的更衣室拍照，畫面左下角還有一個一模一樣的小狗圖案地毯，衣櫃內掛的藍色上衣也是檀健次曾經穿過的。網友看了不禁留言：「男人永遠都喜歡年輕的」、「關鍵是成年不成年吧」、「搞不好那時候還劈腿司曉迪，不知道時間線有沒有重疊」、「檀健次人設真的崩塌了」。