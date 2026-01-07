我是廣告 請繼續往下閱讀

▲活動還有蔬食百匯、特色市集及表演，吸引眾多民眾齊聚。（圖／翻攝畫面）

由圓融佛教慈悲喜捨協會主辦的「新春鳴鐘祈福活動」在屏東內埔朝元禪寺舉辦，在晨光中連續108聲鐘音中揭開序幕，還有蔬食百匯、特色市集及表演活動，吸引眾多民眾齊聚園區。活動開場由師父叩鐘108聲，低沉而規律的鐘音在空氣中層層擴散，帶領現場逐漸沉靜。隨後開放民眾依序參與鳴鐘祝禱，完成後可領取象徵圓滿平安的平安果。舞台與廣場同步呈現多元演出，新二社區發展協會快樂鼓隊以熱情節奏敲響迎新序曲；信華幼兒園小朋友的帶動唱注入純真活力；古箏演奏家宜蓓的樂聲流動，搭配高雄市茗泉茶藝協會的茶席展演，讓民眾在旋律與茶香中感受靜謐與專注。中午時段，蔬食百匯與特色市集開放，現場氣氛熱絡。表演節目依序登場，包括火舞藝術家葉洛安帶來震撼視覺表演，氣球小號手阿任與民眾互動，笑聲不斷。活動尾聲，由鹽埔樂齡學習中心箱子藝術團展現古典舞韻律，並由鹽埔樂齡花鄉鼓舞團以鏗鏘鼓聲畫下句點。釋地靖理事長表示：「在新年的第一聲鐘響中，為國家祈願安定、為百姓祝福平安，也為世界帶來和平，盼台灣無災無難、世間少一分紛擾。」主辦單位期盼，這份祝福能隨鐘聲延續，成為迎向2026年的溫柔力量。