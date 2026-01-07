近年來發票載具使用者越來越多，雖然拿到的實體發票變少，但仍有部分店家僅能提供實體發票。而這些實體發票在對獎沒中之後，價值基本上就歸零淪為垃圾。對此，南投縣環保局提醒，現在常見的電子發票其實只能丟一般垃圾，傳統紙本發票則屬於可回收物，若丟錯很可能被罰6千元，兩者的關鍵差異也隨之曝光。
發票丟一般垃圾還是回收？環保局解答了
每兩個月開獎一次的統一發票，是許多台灣民眾一圓發財夢的小小寶藏。不過，當獎號開出後，沒中獎的發票瞬間失去價值，多數人都會直接丟進垃圾桶內。
對此，南投縣環保局發文提醒，電子發票證明聯屬於「不可回收」物品，必須丟入一般垃圾桶。
至於傳統紙本發票（長條型）屬於可回收物品，是紙類的一種，可以丟入紙類資源回收桶。
若民眾未依規定進行垃圾分類，依《廢棄物清理法》可處以1200元至6000元罰款。同時環保局也建議，民眾可多使用手機載具儲存發票，就能讓商家不用再印製實體證明聯，減少大量垃圾！
電子發票比傳統發票更不環保？真實材質曝光
看完上述說法後，讓不少民眾好奇：如果不使用載具存發票的話，新版的電子發票是不是比傳統的紙本發票更不環保？因為紙本可回收、電子發票卻只能當成垃圾。
對此，RE-THINK重新思考環境教育協會製作的「回收大百科」解釋，電子發票是使用感熱紙印製，除了紙張本身外，還包含了隱性染料、顯色劑、穩定劑、防水塗層等化學物質，導致它沒有回收價值。
在台灣剛改用電子發票的2019年，該年度共發行了75億張電子發票，其中有60億張被印製出來。不過隨著國人環保意識逐漸提高，到了2025年10月，已有64%的發票是民眾儲存在載具中的雲端發票，並未印製出來；印出的電子發票降至21%，傳統紙本發票僅剩14%。透過逐年減少大量垃圾，大家一起更加愛護地球了！
資料來源：rethinktw、南投縣環保局
