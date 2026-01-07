我是廣告 請繼續往下閱讀

太子集團跨國洗錢案最新進度！該集團創辦人兼董事長陳志在柬埔寨落網，目前人被遣送回中國，接受相關部門調查。據了解，陳志因為涉嫌大規模詐騙、跨國洗錢等犯罪，因而被美國司法部起訴，世界多國因此採取行動。根據《柬中時報》7日最新消息，陳志人在柬埔寨被捕，目前被遣送回中國，接受相關部門調查。據《香港01》報導，陳志因涉嫌參與大規模詐騙及洗錢等跨國犯罪，被多個國家採取行動，包括被美國司法部起訴，韓國祭出制裁行動，泰國則查封其資產等。調查發現，太子集團在柬埔寨設立多處名為「科技產業園」的園區，實際涉入電信詐騙、網路詐騙、人口販運與強迫勞動等違法活動。此次陳志落網並被遣返大陸，是否牽動更多跨境執法合作，後續發展仍待進一步觀察。據了解，陳志生於1987年福建，早年曾在一間網路遊戲公司任職，2010年底至2011年間移居柬埔寨並投入房地產市場。2014年他放棄中國國籍、入籍柬埔寨，隔年創立太子集團並出任董事長，聲稱業務遍及全球30多國。目前，陸方尚未公布進一步辦案細節，相關指控與證據有待調查單位釐清。