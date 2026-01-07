我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站商圈的許昌街今（7）日晚間爆出車禍，一台白色轎車因不明原因直接撞入光南書店騎樓柱子，車頭全毀，並將對向路邊停放的10餘輛機車全部撞翻，強大的衝擊力下，有的機車零配件四處飛散，造成一名女機車騎士受到微擦挫傷。北市中正一警分局表示，許昌街於今17時53分許，2003年次李姓女子駕駛自用小客車，由大亞百貨停車場出入口北往南駛出道路，該車輛因不明原因暴衝，先行碰撞一輛由許昌街往西行駛之普通重型機車前車頭，再碰撞許昌街上路邊機車停車格內5輛機車而肇事；本次事故造成機車騎士1名47歲許姓女子輕微擦挫傷。初步了解，白色轎車的駕駛年約30多歲，總計造成5輛機車受損，並有一輛行進中騎士遭到波及，不過騎士拒絕送醫。至於詳細事故原因與肇責歸屬仍有待進一步調查釐清。