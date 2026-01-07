35歲女星郭書瑤（瑤瑤）近日積極宣傳她主演的新戲《何百芮的地獄戀曲》，戲外單身7年的她，其實也很渴望愛情，但一直沒遇到合適的對象。不過郭書瑤很想組建家庭，近日受訪時更首度鬆口自己有想「收養小孩」的念頭，已經在研究相關法律程序，認為不一定要有血緣關係才可以當母親，家人也都支持她的決定。
沒血緣也沒關係！郭書瑤自爆想收養小孩
據《ETtoday星光雲》報導，郭書瑤表示自己很會帶小孩，私下經常幫周遭親友照顧孩子，目前單身的她也想透過收養小孩的方式，成為一名母親。至於為何要透過收養，郭書瑤坦言自己沒對象，而且也沒有特別想生小孩，不認為人生一定要經歷結婚生子才圓滿，覺得直接收養小孩也不錯。
郭書瑤坦言自己已經有在研究相關的資訊與法律，這個想法也跟家人溝通過，家人都支持她的決定，因此她希望自己未來能成功從正規管道收養孩子。郭書瑤也說自己不一定會凍卵，覺得小孩是不是親生的她不那麼在意，有沒有血緣都沒關係，如果緣分來了她接受，無緣也不會強求。
郭書瑤感情狀態曝光 曖昧對象突人間蒸發
而目前單身7年的郭書瑤情路似乎有些坎坷，她日前在節目《小姐不熙娣》上，也大談自己的單身生活，笑說自己去年的狀態簡直是就像《何百芮的地獄戀曲》的現實版，同時面臨了失業與失戀的雙重打擊。
瑤瑤坦言，自己曾遇到心儀的曖昧對象無預警「斷崖式消失」，讓她既錯愕又難受，自嘲是「戀愛腦」的她一旦暈船就很難抽離，甚至還會擔心對方是不是出了什麼意外。面對外界一度傳出她與男星春風的緋聞，郭書瑤則笑著否認，強調兩人絕對不可能在一起，好友鍾瑶也幫忙補充，表示郭書瑤的擇偶條件是男生身高一定要180公分以上。
介紹有錢帥哥給郭書瑤 她竟喊不來電
鍾瑶為了幫助她脫單，更曾直接在信義區街頭上演「獵男實錄」，只要看到身高超過180公分的帥哥，就會上前主動搭訕並詢問：「你有女朋友嗎？你知道郭書瑤嗎？要不要認識一下？」《何百芮的地獄戀曲》製作人也曾幫郭書瑤介紹一名富可敵國的帥哥，還找來阿Ken一起熱場，讓兩人認識，結果郭書瑤還是覺得與對方不來電，讓親友都很無奈。
影片來源：小姐不熙娣YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
據《ETtoday星光雲》報導，郭書瑤表示自己很會帶小孩，私下經常幫周遭親友照顧孩子，目前單身的她也想透過收養小孩的方式，成為一名母親。至於為何要透過收養，郭書瑤坦言自己沒對象，而且也沒有特別想生小孩，不認為人生一定要經歷結婚生子才圓滿，覺得直接收養小孩也不錯。
郭書瑤坦言自己已經有在研究相關的資訊與法律，這個想法也跟家人溝通過，家人都支持她的決定，因此她希望自己未來能成功從正規管道收養孩子。郭書瑤也說自己不一定會凍卵，覺得小孩是不是親生的她不那麼在意，有沒有血緣都沒關係，如果緣分來了她接受，無緣也不會強求。
而目前單身7年的郭書瑤情路似乎有些坎坷，她日前在節目《小姐不熙娣》上，也大談自己的單身生活，笑說自己去年的狀態簡直是就像《何百芮的地獄戀曲》的現實版，同時面臨了失業與失戀的雙重打擊。
瑤瑤坦言，自己曾遇到心儀的曖昧對象無預警「斷崖式消失」，讓她既錯愕又難受，自嘲是「戀愛腦」的她一旦暈船就很難抽離，甚至還會擔心對方是不是出了什麼意外。面對外界一度傳出她與男星春風的緋聞，郭書瑤則笑著否認，強調兩人絕對不可能在一起，好友鍾瑶也幫忙補充，表示郭書瑤的擇偶條件是男生身高一定要180公分以上。
鍾瑶為了幫助她脫單，更曾直接在信義區街頭上演「獵男實錄」，只要看到身高超過180公分的帥哥，就會上前主動搭訕並詢問：「你有女朋友嗎？你知道郭書瑤嗎？要不要認識一下？」《何百芮的地獄戀曲》製作人也曾幫郭書瑤介紹一名富可敵國的帥哥，還找來阿Ken一起熱場，讓兩人認識，結果郭書瑤還是覺得與對方不來電，讓親友都很無奈。