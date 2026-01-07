我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安宣布2026年起，台北市公私立國中小營養午餐將全面免費，落實「社會平權」並減輕家長經濟負擔。面對市府拋出的利多，欲角逐台北市長的民進黨籍吳怡農臉書發文，直言「把關餐點品質比省錢更重要」。吳怡農指出，他在客廳會中聽到許多家長反映，多數學生抱怨午餐粗製濫造、滿是廚餘浪費，甚至有家長為了孩子健康，而親手送便當或轉讀私校。他認為市府若無視餐點品質不佳的現實，單純喊出「免費」口號，無法真正解決孩子營養吸收不足與食安的問題。他批評，政治人物不應只會加碼福利，若政策思維只停留在比誰每週多給牛奶、豆漿或茶葉蛋，這種草率的做法只是「敷衍的支票政策」。吳怡農呼籲，應將政策核心從免費升級為安心，推動包含使用新鮮食材、強化食安標準及落實食物教育等長期規畫。他強調，市府應傾聽大眾心聲，善用預算解決痛點，而非陷入福利數字的競賽，才能真正守護孩童的長期健康。