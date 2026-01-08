中央氣象署表示，本周強烈大陸冷氣團影響至周五清晨（1月9日），周六晚上（1月10日）馬上會有新一波大陸冷氣團南下影響至下周一清晨（1月11日），由於環境偏乾為主，各地早晚「輻射冷卻」還是會帶來低溫，尤其是竹苗、南部空曠地區、近山區會有7至8度或以下的極端氣溫。
今天的天氣：強烈大陸冷氣團持續 清晨跌破10度
1月8日今天的天氣，氣象署指出，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，中部以北及宜蘭低溫11至13度，南部及花東13至15度，局部空曠地區地區有10度以下低溫，高溫方面，北部及宜蘭14至15度，中部及花東18至21度，南部20至22度。
⚠️低溫特報
📍影響時間：08日上午至08日晚上
📌橙色燈號（非常寒冷）：新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣
📌黃色燈號（寒冷）：基隆市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、金門縣
降雨方面，北部及東半部地區雲量偏多，降雨主要集中在基隆北海岸、宜蘭及大臺北山區，桃園以北、花東地區及恆春半島亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴的天氣。
今天空氣品質
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風仍可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天的天氣：早晚溫差大 仍會跌破10度
1月9日明天的天氣，氣象署指出，白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大，低溫中部以北、宜蘭9至12度，南部、花東13至15度；北部、宜蘭高溫18至19度，中南部、花東19至23度。
一周天氣：輻射冷卻發威 北部、東部周末留意雨勢
氣象署說明，花蓮、台東19至23度，中南部22至25度；不過周六晚上又會有另一波大陸冷氣團襲台，中部以北、宜蘭低溫11至14度，南部、花蓮、台東14至18度，空曠地區仍要注意輻射冷卻帶來10度以下低溫。
資料來源：中央氣象署、環境部
我是廣告 請繼續往下閱讀
1月8日今天的天氣，氣象署指出，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，中部以北及宜蘭低溫11至13度，南部及花東13至15度，局部空曠地區地區有10度以下低溫，高溫方面，北部及宜蘭14至15度，中部及花東18至21度，南部20至22度。
⚠️低溫特報
📍影響時間：08日上午至08日晚上
📌橙色燈號（非常寒冷）：新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣
📌黃色燈號（寒冷）：基隆市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、金門縣
今天空氣品質
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風仍可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
1月9日明天的天氣，氣象署指出，白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大，低溫中部以北、宜蘭9至12度，南部、花東13至15度；北部、宜蘭高溫18至19度，中南部、花東19至23度。
一周天氣：輻射冷卻發威 北部、東部周末留意雨勢
氣象署說明，花蓮、台東19至23度，中南部22至25度；不過周六晚上又會有另一波大陸冷氣團襲台，中部以北、宜蘭低溫11至14度，南部、花蓮、台東14至18度，空曠地區仍要注意輻射冷卻帶來10度以下低溫。