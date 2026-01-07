台灣知名生活百貨商場「小北百貨」，近年來因為24小時營運加上商品多樣化，不管多晚都能買到文具與美術用品，成為許多學生家長的救星。不過近期有民眾發現，小北百貨貨架上出現印有「簡體字」的作業袋，引發疑慮。對此，小北官方也立即回應：「全台194家門市已全面下架！」
小北百貨賣「簡體字」作業袋引疑慮！全台門市立即下架
近期有民眾在社群Threads上發文，表示在小北百貨裡看到「簡體字作業袋」在貨架上販售，上面印有數學、英文、歷史、化學等科目字樣，卻是使用簡體字印製，下方還附有中國使用的漢語拼音。雖然右下方標籤標示為進口精品，但仍引發家長疑慮，讓當事人直呼：「小北百貨…你認真的嗎？」
貼文曝光後，立刻引發數千名台灣網友與家長關注：「東西是中國製可以理解，但文字這種東西還是要做好在地化吧」、「給學生用的商品還是要用繁體字」、「文具類就算了，涉及教學性質的真的要謹慎一點」。
針對本次事件，小北百貨官方今（7）日也正面回應：「經內部查核，該商品確實為門市販售商品之一，我們已於第一時間通知全台194家門市全面下架，並全面重新檢查文教類相關商品，若有疑慮將同步下架。」
小北百貨強調，繁體中文為台灣主要通行文字，小北百貨身為台灣本土企業，一向恪守此原則。「感謝大家的提醒與指正。未來，我們將持續加強商品審核與管理流程，嚴格把關商品內容，避免類似情形再次發生。再次感謝各界的關心與指導，小北百貨將持續努力，提供更完善的商品服務。」
資料來源：小北百貨
