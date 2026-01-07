我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣運彩公會理事長何昱奇在2025年12月15日在臉書發出長文，揭露自己遭冒名捲入吸金詐騙案的心路歷程。前桌球女國手楊姓女子退役後轉戰保險業，卻冒用運動彩券公會大股東名義，偽造印章及假授權合約書，謊稱投資可獲5%高額利息，2年間騙取35名被害人共5000萬元，全因地下簽賭輸光，檢方依違反銀行法、詐欺等罪起訴！何昱奇表示，這不僅是案件向前邁進的一步，也象徵制度終於為名譽與公眾信任發聲。根據《鏡週刊》報導，近日有被害人投訴，前桌球國手楊彗琪自稱彩券行大股東，推出所謂「保證獲利回本」投資方案，宣稱投資10萬元，每月即可拿到最高12.5%的分紅，沒想到簽約後不僅沒依約分紅還多次借錢，最後更直接倒債失聯。據悉，4年前楊彗琪就曾冒用台灣運彩經銷公會理事長的名義，到處騙人合股經營彩券行，捲走5千萬元遭檢調偵辦，並於上個月被起訴，但她仍繼續詐騙。為取信投資人，楊女不僅安排遠房親戚到何昱奇的彩券行工作，再趁機偽刻何昱奇及彩券行的印章。為取信於人，還偽造合約書、簽名，甚至準備多支手機，一人分飾兩角，以何昱奇的名義傳訊給自己，再出示給被害人查看。許多投資人因信任何昱奇的身分與名聲，陸續投入資金。何昱奇指出，前年4月有被害人透過臉書問他是否授權楊募資，他才知道自己被冒名，當時立即找楊彗琪，並與被害人組成自救會、積極蒐證、向檢調檢舉。台中地檢署歷時約1年8個月偵辦後，依違反《銀行法》、《個資法》、刑法詐欺與偽造文書等罪，對楊彗琪提起公訴。何昱奇表示，尊重司法專業與後續審理結果，但也強調，此案進入司法程序，本身即是對制度與公眾信任的重要回應。