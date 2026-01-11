我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jennie的名字超國際化，常常被誤會是藝名，但其實是媽媽年少追星為她取的本名。（圖／Jennie IG@jennierubyjane）

韓國女團BLACKPINK成員Jennie，出道以來就以可鹽可甜的貓系長相，與多變的舞台魅力而擄獲大批粉絲。而Jennie這個超國際化的名字，也常常被誤以為是藝名，但其實是媽媽為她取的本名。據悉，Jennie媽媽當年迷上《魷魚遊戲》主角李政宰出演的電視劇《沙漏》，而想以他劇中名字為兒子命名，但之後生下女兒，就取韓文相似讀音的「珍妮」，直接為了追星把兒女名字都取完。《沙漏》是李政宰在1995年1月出演的電視劇，而當時Jennie媽媽直接迷上了李政宰的魅力，想說如果生兒子就取李政宰角色名「白在熙（Jae-hee）」，沒想到在隔年1月生下女兒，但媽媽依然不放棄追星的少女心，直接把女兒名字取為韓文發音相似的「珍妮」。而這個國內外通用的名字，也成為Jennie如今在國際上發展的一大助力，不少人都大讚Jennie媽媽超會取名。Jennie媽媽的迷妹事蹟，也傳到了李政宰耳中，他曾在宣傳《魷魚遊戲》受訪時被問及此事，他笑得非常燦爛，表示自己也看過這段影片。對於自己的影響力竟然能「跨代」影響到當今的全球頂流偶像，而感到非常驚訝，並公開表示自己也是BLACKPINK的粉絲。而在2021年11月，Jennie與李政宰在美國洛杉磯舉行的LACMA藝術與電影盛典相遇，兩人還一起合照。Jennie也在事後再度於社群提到這段故事，讓粉絲直呼是「最強大的追星成功案例」。這張傳奇合照，也代表了Jennie媽媽終於透過女兒與偶像「間接同框」，跨越近30年的追星故事，也成為了一段佳話。Jennie身為獨生女，也常常透露與媽媽的好感情，好不容易跟媽媽的偶像合照，Jennie當然也馬上把照片傳給媽媽，她開玩笑爆料媽媽看到照片後，第一時間不是稱讚女兒漂亮，而是不斷驚呼、覺得不可思議，讓粉絲都笑翻。除此之外，Jennie媽媽也因為女兒如今成為能與自己當年偶像平起平坐的頂流藝人，而感到非常欣慰。