空軍司令部今（7）日召開F-16失事說明記者會，簡報中滿滿的「無」字，意外引發討論。24頁簡報出現42個「無」字，甚至連「報告完畢」後方都得加註，「無的迷因」引發朝野立委、名嘴砲轟，這樣的做法讓基層很困擾。國防部2026年推動的「機密資訊精準標示精進作法」，規定公文書必須逐段加註「無、密、機、極、絕」等機密等級。諷刺的是，國防部昨（6）日才剛說會刪除，沒想到隔日空軍記者會依然「無」所不在。立委葉元之狠酸這種作法匪夷所思、多此一舉，痛批把心力放在不必要的行政作業才是拖垮戰力；徐巧芯更砲轟國防部不知是哪個「狗頭軍師」想的，不僅擾民更在消耗國軍人手。藍綠難得意見一致，立委鍾佳濱也發聲，直言標示應更周延。媒體人黃揚明則在臉書曬出多張簡報截圖，諷刺這是「無的最高境界」。原本是防範共諜、精確管控機密的政策，朝野立委皆表達不滿，若無法在防諜與簡化流程間取得平衡，恐將持續引發反彈。