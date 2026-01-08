我是廣告 請繼續往下閱讀

AI發展帶動下，全台科技廠擴廠建設不斷，而低碳認證可以增加容積等獎勵，因此國產建材受惠低碳產品有成，2025年全年營收225.33億元、年增3.75％；國內本業全年營收194.84億元，年增4.48％，雙雙改寫史上最高年度營收紀錄。國產建材實業遍佈全台業界最多的各廠區，12月集團營收20.79億元，年增達1.05％；全年累計營收225.33億元、年增達3.75％，整體呈現相當穩健的營運態勢。其中與混凝土相關的本業，12月份國內銷售金額持續年增達到17.57億元，繼續站上史上前三高的營收高檔；累計國內本業營收達194.84億元，較前一年的186.48億元，年增4.48％，無論集團或是國內本業，均雙雙站上史上最高年度營收紀錄。2025年7月起新建築申請綠建築容積獎勵，須同步取得建築能效認證，而國產建材的低碳混凝土產品，符合建築能效1+級的20%減碳標準，可與營建業者攜手推動台灣建築加速邁向低碳淨零。目前共有的61款獲得國內外低碳認證，包括：24款產品取得ISO 14067碳足跡認證，其中12款取得環境部碳標籤，加上有25款獲得低碳循環建材認證，減碳率最高可達42.3%。國產建材指出，在砂石供應上，透過自有礦山掌握優質礦源。在水泥供應採國內與進口並重多元策略，與國內潤泰水泥、和日本最大的太平洋水泥強強聯手，兩家合作夥伴更積極投入高科技減碳水泥製程，其中太平洋每噸水泥碳排量僅約758公斤，遠低於國內水泥平均值的900多公斤達19%左右，也比目前混加石灰石粉號稱低碳水泥的767-875公斤左右，有顯著幅度的低碳排。國產建材表示，全台一年總計2,118萬噸的事業廢棄物中，國產建材所屬的預拌混凝土業再使用的佔比最高，達到了75.8%，若加上重置資源科技所屬的CLSM（低強度回填材料）產業的5.2%，兩者合計約為81%，遠高於水泥業宣稱其處理的8％左右達10倍多。