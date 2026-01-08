我是廣告 請繼續往下閱讀

美元指數走揚，加上台股開跌，新台幣兌美元今（8）日早盤續貶至31.568元，由於台積電千億股息將於今日發放，加上外資持有台積電比重逾7成，若領息後未持續投入台股而匯出，恐對新台幣造成貶值壓力，央行也密切關注中。美國經濟數據好壞參半，市場觀望周五公布的非農業就業報告，美元指數一度跌破98.5，目前又回升至98.72附近。亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，日圓兌美元今日早盤在156.64至156.8盤整，韓元兌美元在1446.64至1450.43震盪，而離岸人民幣兌美元在6.9881至6.9935盤整。至於新台幣兌美元今日早盤續貶，以31.535元、貶值1.4分開出，在台股開跌之下，進一步下探31.568元，貶值4.7分，不過，由於台積電千億股息今入帳，加上市場觀望美經濟數據公布，台股盤中翻紅，新台幣貶幅也未進一步擴大。不過，市場也關注外資領到台積電股息後是否續投資台股，若轉而匯出，恐對新台幣造成貶值壓力。