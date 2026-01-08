我是廣告 請繼續往下閱讀

▲二伯（如圖）吃大閘蟹弄斷門牙，蔡阿嘎顧著爆笑。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

百萬YouTuber蔡阿嘎與二伯（李佩潔）2016年結婚，婚後育有2個寶貝兒子，一家四口和樂溫馨，時常於社群分享家庭日常，其中不乏夫妻倆搞笑或放閃，昨（7）日蔡阿嘎於IG曬出1段影片，二伯吃大閘蟹到一半，不小心把門牙給弄斷，男方當場大笑、拿出手機拍攝，互動宛如熱戀般情侶，十分爆笑。影片中，蔡阿嘎的笑聲劃破螢幕外，畫面裡有幾盤大閘蟹，鏡頭時不時轉換到二伯身上，也見她笑得整臉漲紅，不禁讓人好奇發生什麼事？原來，二伯嗑食大閘蟹太忘我，張口一股使勁，竟把右側門牙給弄斷了，「喀」的一聲，蔡阿嘎下秒捧腹大笑，便直接拿起手機紀錄，並po上網分享這段趣事，直呼：「先笑先拍才是真夫妻啊！」蔡阿嘎影片一出，不到15小時吸引超過45萬人觀看，二伯吃蟹吃到斷門牙的過程，讓粉絲紛紛笑歪留言：「有圖有真相」、「二伯是不是喝醉了」、「生活的樂趣」、「哎唷哎唷什麼掉了～好可愛呀」、「真的跟螃蟹有仇！」原來2024年8月，二伯於日本旅行發生相同事件，連兒子蔡桃貴都童趣喊：「媽媽～妳幹嘛學我！」