民進黨備戰2026年九合一選舉，力保台南市與高雄市執政版圖，下周舉行初選民調，其中台南市是總統賴清德本命區，綠委陳亭妃與林俊憲兩強相爭，國民黨立委、市長參選人謝龍介說，行政院前院長蘇貞昌放大絕挺林俊憲，「如果最後是林俊憲出線，我也不會意外」。謝龍介（7）日在《下班瀚你聊》說，蘇貞昌在關鍵時刻公開幫林俊憲站台，加上市長黃偉哲表態力挺，顯示林俊憲與陳亭妃之間的差距，可能比外界原先評估得更為接近。此外，林俊憲在當選立委後，已提前兩年布局市長選戰，無論在組織、資源或派系動員上，實力都不容小覷。謝龍介指出，自己一貫要求支持者不介入綠營初選，若接到相關電話，一律表態「唯一支持謝龍介」，這麼做在客觀上也可能對林俊憲較為有利。不過他強調，不論最後是林俊憲或陳亭妃出線，真正的對手始終是賴清德，屆時台南選戰將不只是地方層級的對決，而是高度政治象徵性的戰場，他甚至預言，2026年全台選情最熱的縣市，必定落在台南。談到自身選情，謝龍介坦言，與2022年選舉相比，現在感受到台南市民給予的鼓勵明顯增加。他認為，只要賴清德沒有大規模下來輔選，他就有相當機會，因為地方基層渴望改變。他也承諾，若當選只做一任四年，會用「人生最精華的四年」全力投入市政，回應市民期待。此外，謝龍介也分析新北市選情，認為最後浮上檯面的可能是台北市副市長李四川或民眾黨主席黃國昌，而新北市副市長劉和然目前在民調上未見明顯突破。他並提醒，即使藍白整合，也不能低估民進黨可能推出的綠委蘇巧慧，因為蘇的父親蘇貞昌幫忙林俊憲，代表蘇系與賴之間有默契，蘇巧慧背後政治能量與賴清德的支持，仍具相當影響力。