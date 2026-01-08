樂桃航空（Peach Aviation）機票優惠活動來了！今（8）日12:00開賣，活動將至2026年1月12日23:59為止，此次「New Year Sale」活動可適用此優惠的期間為2026年1月14日～2026年10月24日，主打飛日本單程最低1580元起。《NOWNEWS》整理台北、高雄出發共6航線價格、預訂方式等資訊一次看。
樂桃航空（Peach Aviation）此次「New Year Sale」活動促銷開跑，主打「Minimum票價類型」單程新台幣1580元起，適用於今(2026)年1月14日～10月24日的航班。適用航線包含台北(桃園)出發往大阪(關西)、東京(成田)、東京（羽田)、名古屋(中部)、沖繩(那霸)以及高雄出發往大阪(關西)共6條航線。樂桃航空今（8）日12:00開賣，於官網可下訂。
🟡本次樂桃航空「New Year Sale」促銷機票適用航線特價一次看：
▪️台北(桃園)-大阪(關西) 2180元起
▪️台北(桃園)-東京(羽田) 2890元起
▪️台北(桃園)-東京(成田) 2390元起
▪️台北(桃園)-名古屋(中部) 2280元起
▪️台北(桃園)-沖繩(那霸) 1780元起、1580起（搭乘期間2月2日～2月4日）
▪️高雄-大阪(關西) 2180元起
以上票價為每位乘客單程之Minimum 票價，各航線有部分時段不適用此優惠。除票價外，須另支付機場服務費等，行李託運和預選座位皆須另外付費，但是樂桃航空不另收燃油費。無法指定Fast Area座位類型。
🟡本次樂桃航空「New Year Sale」訂購方式：
一、選擇促銷中的「航線」和「日期」，並點選搜尋。
二、如果適用航班的票價上顯示「SALE」標記，則表示此為促銷航班且尚有座位，請選擇票價後進行購買手續。
▲本次樂桃航空機票促銷訂購方式（圖／翻攝樂桃航空官網）
越捷航空重啟SkyBoss艙！單程僅6300元
越捷航空今（6）日公布，正式重啟旗下SkyBoss艙等，以「Wings for Leaders（領航者之翼）」為核心精神，提供從地面到空中的全方位尊榮服務體驗。SkyBoss 艙等適用於台北、台中、高雄直飛越南主要航點，包括河內、胡志明市與富國島，單程最低含稅價只要6300元。
越捷航空表示，SkyBoss艙等專為重視質感與效率的旅客量身打造，從報到、登機到機上提供具個人化的服務。旅客自抵達機場起，「Wings for Leaders（領航者之翼）」的服務體驗即展開。旅客可使用專屬報到櫃檯，並享有優先安檢與登機服務，同時於出發機場營運時段內使用貴賓室。
機上體驗同樣全面升級，提供無限量供應的熱食與現點現做餐點，菜色涵蓋越南經典風味，包括越南河粉、越式法國麵包、越南煉乳咖啡、抹茶拿鐵等。
資訊來源：樂桃航空、越捷航空
