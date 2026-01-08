我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓金融市場近日瀰漫不安氣氛，外界普遍關注貨幣走勢與宏觀經濟風險交織所帶來的壓力。隨著資金流向轉趨保守，加上政策訊號偏向寬鬆，披索持續承壓，成為投資人評估菲律賓經濟韌性的重要指標之一。市場數據顯示，披索兌美元匯率於週三一度重挫約0.3%，最低觸及59.37，改寫歷史新低紀錄，也超越去年10月下旬創下的59.26。分析人士指出，這波貶值反映外匯市場對菲律賓貨幣政策立場的重新定價。紐約銀行亞太區資深市場策略師魏坤忠（Wee Khoon Chong）分析，菲律賓中央銀行近期釋出的鴿派談話，顯示當局對披索走弱態度相對寬容，使市場預期官方干預意願有限，進一步加深貶值壓力。菲律賓央行總裁雷莫洛納（Eli Remolona）日前也公開表示，央行並未對當前貨幣疲軟感到憂慮，甚至透露進一步降息的可能性，2月是否調降利率仍在討論之中。他強調，貨幣政策的關注焦點並非某個匯率數字，而是披索貶值幅度是否足以推升通膨風險。除了貨幣政策影響，披索近期疲弱也受到多重短期因素夾擊，包括政府爆發貪腐爭議削弱投資信心、經濟成長前景趨緩，以及經常帳赤字擴大等結構性問題，使外資態度更加謹慎。另一方面，貨幣走貶的同時也突顯菲律賓財政壓力日益沉重。官方資料顯示，截至2026年11月，菲律賓政府債務總額已攀升至17.65兆披索，涵蓋內外債務。市場普遍認為，如何在刺激經濟與維持財政與匯率穩定之間取得平衡，將成為菲律賓未來政策制定的一大考驗。