宜蘭蘇澳某國中夜間補校近日陷入鐘點費領取不實的風波！校方遭檢舉有教師長期未按規定時數上課卻照領酬勞，且此種現象據傳已延續5、6年之久。檢調單位介入後積極約談相關人士，目前已有7位老師在偵訊中坦承確實存在溢領情形，並表示願意主動繳回款項。針對這起引發地方熱議的案件，縣府教育處公開回應，將全面配合司法偵辦，並以毋枉毋縱的立場依法究辦，務求釐清事實真相。宜蘭縣部分學校為服務長者與新住民，設有每節鐘點費378元的夜間補校課程，然而，蘇澳某國中卻遭人檢舉，校內補校老師，疑似長期未落實授課或擅自提早下課，卻仍領取完整鐘點費，此種違規領領津貼的情況傳出已持續長達5、6年。檢調接獲檢舉後隨即啟動調查，於去年底陸續傳喚校方人員，校長也以證人身分出庭，過程中他強調自己並不知情，訊後已請回。隨著近期掌握新事證，調查站再次要求相關人士到案，案件也取得重大進展：已有7名老師坦承未上滿課時卻支領全額費用，並表示願意繳回溢領款項，至於實際人數與金額，仍待檢方進一步釐清。針對夜間補校的運作困境，知情人士指出，因授課時間晚且鐘點費微薄，多數老師意願不高，往往需靠主任私下懇求才肯兼課。相關人員進一步分析，因學員多為高齡長者，常主動要求早點下課返家，老師在人情壓力下才選擇便宜行事。雖然程序違規，但此類行為多屬教學現場的權宜變通，應非蓄意詐領公款。對此，縣府教育處長陳金奇明確表示，教育處在去年底就已初步掌握相關情資，現階段將全力配合檢調單位的偵辦行動。他強調，縣府將秉持「毋枉毋縱」的專業原則，嚴格要求依法調查，務必釐清事實真相。