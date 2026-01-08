近期受到強烈大陸冷氣團影響，全台早晚天氣跌破10度，不少人為了保暖都會穿襪子睡覺，但有民眾指出小時候曾被阿嬤開罵「要死的人才會這樣穿」，讓她至今仍無法理解。對此，彰化馬光中醫診所劉宗昇醫師表示，天冷穿襪子睡覺益處多，不只能夠驅寒、補益陽氣，還有助於提供睡眠品質，但點名「濕熱體質、腳部有問題」兩類人千萬別嘗試，若壓迫恐讓血管狀況惡化，有如慢性自殺。
一堆人天冷穿襪子睡覺！阿嬤開罵：要死的人才這樣穿
一名女網友在Threads回顧童年往事，表示依稀記得小時候天冷時會穿襪子睡覺，卻遭自家阿嬤勸阻，阿嬤甚至透露「那是要走了的人（生重病）才躺在床上穿襪子」，讓她感到十分震驚，好奇詢問「天氣很冷很冷的時候，你們睡覺會穿襪子嗎」。
貼文曝光後，釣出不少民眾附和留言，「我從小一定要穿襪子睡覺」、「會穿，腳冷到根本睡不著」、「照穿不誤啊！為了習俗不穿才真的會冷死」、「穿著睡，但是太熱了又會脫掉」、「冬天一定睡覺要穿欸不然睡不著，冬天除了洗澡沒見襪子之外，其他時間都穿著」。
穿襪子睡覺益處多！中醫推穿寬鬆襪保暖：防抽筋改善循環
根據《ETtoday新聞雲》報導，彰化馬光中醫診所劉宗昇醫師表示，腳是多條經絡匯集之處，保暖有助於陽氣運行，但若處置不當，有可能造成阻礙氣血流通，中醫認為腳部易受寒氣入侵，尤其是在寒冷的天氣中，故保暖腳部能夠驅寒、補益陽氣。
劉宗昇醫師指出，寬鬆透氣的襪子擁有保暖效果，適合寒性體質與關節炎患者，益處也多，不只能調和陰陽，能改善末梢循環，還能預防抽筋或腳部凍傷，有助於提供睡眠品質。
醫警告「2類人」別穿襪子睡覺！恐讓血管狀況惡化：如慢性自殺
但劉宗昇醫師警告，倘若襪子穿著不當或體質不適合，穿著襪子睡覺恐會有風險！劉宗昇提到，襪子穿太緊會造成氣血流通、新陳代謝受影響，若本身屬於易出汗、口乾舌燥的濕熱體質者，穿襪子將導致悶熱加劇濕氣、散熱不佳。
除了濕熱體質者以外，手心易熱、盜汗的陰虛火旺者，也要注意避免過度保暖，以免火氣上炎。劉宗昇強調，部分特殊族群如腳部有傷口、糖尿病患者或循環差者，也不建議穿著襪子睡覺，此舉可能會導致末梢神經或血管狀況惡化，被視為「慢性自殺」行為。
穿襪睡覺看體質！這4類人適合、中醫2招也能暖身
至於哪類人士和穿襪子睡覺呢？劉宗昇建議，「寒性體質、老人、孕婦或冬季易凍傷者」等4類人，可選擇棉質、寬鬆襪子，試穿一晚觀察身體是否舒適。而不適合穿襪子睡覺的族群，則有「濕熱體質、腳部有問題者」，建議脫襪睡覺，讓腳部可以自然散熱。
但天冷不穿襪子睡覺又該怎麼保暖？劉宗昇推薦，可將薑片或艾葉加入熱水中泡腳，結合中醫食療如紅棗桂圓湯補氣養血即可。劉宗昇最後聲明，中醫並不反對穿襪子睡覺一事，重點在於適度與個體化，提醒民眾千萬別盲目跟隨迷信。
中醫師樓中亮過去在臉書也建議，若不習慣或無法穿襪子就寢，建議可以自製雞精，但若有傷口未癒合，或者有發燒、發炎、紅腫脹熱痛或是慢性腎臟病患者等情況，都先暫停飲用滴雞精，等到狀況解除再來繼續食用；也建議可飲用枸杞老薑茶，每周喝2至3次，若有上火情況可減少服用頻率。
樓中亮中醫博士
