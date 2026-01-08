我是廣告 請繼續往下閱讀

一堆人天冷穿襪子睡覺！阿嬤開罵：要死的人才這樣穿

小時候天冷時會穿襪子睡覺，卻遭自家阿嬤勸阻，阿嬤甚至透露「那是要走了的人（生重病）才躺在床上穿襪子」

穿襪子睡覺益處多！中醫推穿寬鬆襪保暖：防抽筋改善循環

寬鬆透氣的襪子擁有保暖效果，適合寒性體質與關節炎患者，益處也多，不只能調和陰陽，能改善末梢循環，還能預防抽筋或腳部凍傷，有助於提供睡眠品質

醫警告「2類人」別穿襪子睡覺！恐讓血管狀況惡化：如慢性自殺

若本身屬於易出汗、口乾舌燥的濕熱體質者

部分特殊族群如腳部有傷口、糖尿病患者或循環差者，也不建議穿著襪子睡覺

穿襪睡覺看體質！這4類人適合、中醫2招也能暖身

寒性體質、老人、孕婦或冬季易凍傷者」等4類人，可選擇棉質、寬鬆襪子，試穿一晚觀察身體是否舒適