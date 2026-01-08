強烈大陸冷氣團持續影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，今（8）日北部、宜蘭白天僅14至16度，入夜至清晨，中北部空曠地區下探7至9度。明（9）日白天稍回溫，周六（1月10日）晚間新一波大陸冷氣團影響至下周一（1月12日），迎風面降雨略增，下周冷空氣影響趨弱，但輻射冷卻仍可能帶來局部低溫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天天氣依舊寒冷　入夜跌破10度

吳聖宇指出，今天冷空氣持續遞補南下，北部、宜蘭不見陽光，白天高溫只有14至16度，中部、花東18至21度，南部陽光露臉，有機會來到21至23度。

吳聖宇提醒，今晚到明天清晨，持續要注意低溫，中北部、東北部都市低溫10至13度，空曠地區7至9度，南部、花東都市低溫13至15度，空曠地區10度上下，輻射冷卻有沒有出現仍是低溫發生的關鍵，如果看到天空雲少、風小的話，隔天清晨天亮前，就要特別注意低溫可能出現的情況。

▲氣象署指出，強烈冷氣團影響台灣一整周，周二至周六台灣天氣「早晚特別冷、日夜溫差大。」（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲強烈大陸冷氣團影響至周五，周六晚上新一波冷氣團又會接力，台灣低溫的情況將維持到下周。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周五短暫回溫　周六新冷氣團馬上南下

吳聖宇說明，周五白天冷空氣強度稍微減弱，但仍屬於乾冷環境，北部、宜蘭白天高溫16至18度，中部、花東19至22度，南部22至24度，夜晚到周六清晨低溫變化不大，中北部、宜蘭都市低溫10至13度，空曠地區7至9度，南部、花東都市低溫13至15度，空曠地區10度上下。

吳聖宇提及，周六晚間新一波大陸冷氣團抵達，持續影響下周一清晨，下週一白天冷空氣強度才會減弱。周六晚上至週日清晨，中北部、宜蘭都市低溫10至13度，空曠地區7至9度，南部、花東都市低溫13至16度，空曠地區10度上下。

▲氣象署提及，周六之前強烈大陸冷氣團比較乾，各地都是乾冷天氣，周日至下周水氣增多，北部、東半部要注意局部降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署提及，周六之前強烈大陸冷氣團比較乾，各地都是乾冷天氣，周日至下周水氣增多，北部、東半部要注意局部降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周末北台灣水氣多　下周日夜溫差仍大

吳聖宇接著說，周末的冷氣團空氣偏乾，各地天氣大致還算穩定，但迎風面地區天氣稍有些變化，降雨略為增多，包括基隆北海岸、大台北山區、宜蘭等，中南部地區雲量也可能會較為增加，是否會再度影響白天高溫的升溫情況值得注意。

吳聖宇強調，下周冷空氣南下的幅度減小，影響台灣的程度有限，不過夜晚清晨配合輻射冷卻作用，還是有局部低溫發生的機會，日夜溫差變化依然會很明顯，要再有較強冷空氣南下可能要等到下周日（10月18日）左右，預報上，1月後半的冷空氣比1月前半要來得弱。

資料來源：天氣職人-吳聖宇臉書

相關新聞

天氣預報／今晨最低溫6.7度！周末還有冷氣團　北台灣變天有雨

明後天跌破7度！氣象署：周六新冷氣團再轉濕冷　氣溫回暖再等等

冬季好天氣晚上反而更冷？「輻射冷卻」是最大兇手　威力不輸寒流

天氣／北台灣下探5度冷到周末！連5天挑戰寒流　氣溫回暖要等下周