強烈大陸冷氣團持續影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，今（8）日北部、宜蘭白天僅14至16度，入夜至清晨，中北部空曠地區下探7至9度。明（9）日白天稍回溫，周六（1月10日）晚間新一波大陸冷氣團影響至下周一（1月12日），迎風面降雨略增，下周冷空氣影響趨弱，但輻射冷卻仍可能帶來局部低溫。
今天天氣依舊寒冷 入夜跌破10度
吳聖宇指出，今天冷空氣持續遞補南下，北部、宜蘭不見陽光，白天高溫只有14至16度，中部、花東18至21度，南部陽光露臉，有機會來到21至23度。
吳聖宇提醒，今晚到明天清晨，持續要注意低溫，中北部、東北部都市低溫10至13度，空曠地區7至9度，南部、花東都市低溫13至15度，空曠地區10度上下，輻射冷卻有沒有出現仍是低溫發生的關鍵，如果看到天空雲少、風小的話，隔天清晨天亮前，就要特別注意低溫可能出現的情況。
周五短暫回溫 周六新冷氣團馬上南下
吳聖宇說明，周五白天冷空氣強度稍微減弱，但仍屬於乾冷環境，北部、宜蘭白天高溫16至18度，中部、花東19至22度，南部22至24度，夜晚到周六清晨低溫變化不大，中北部、宜蘭都市低溫10至13度，空曠地區7至9度，南部、花東都市低溫13至15度，空曠地區10度上下。
吳聖宇提及，周六晚間新一波大陸冷氣團抵達，持續影響下周一清晨，下週一白天冷空氣強度才會減弱。周六晚上至週日清晨，中北部、宜蘭都市低溫10至13度，空曠地區7至9度，南部、花東都市低溫13至16度，空曠地區10度上下。
周末北台灣水氣多 下周日夜溫差仍大
吳聖宇接著說，周末的冷氣團空氣偏乾，各地天氣大致還算穩定，但迎風面地區天氣稍有些變化，降雨略為增多，包括基隆北海岸、大台北山區、宜蘭等，中南部地區雲量也可能會較為增加，是否會再度影響白天高溫的升溫情況值得注意。
吳聖宇強調，下周冷空氣南下的幅度減小，影響台灣的程度有限，不過夜晚清晨配合輻射冷卻作用，還是有局部低溫發生的機會，日夜溫差變化依然會很明顯，要再有較強冷空氣南下可能要等到下周日（10月18日）左右，預報上，1月後半的冷空氣比1月前半要來得弱。
資料來源：天氣職人-吳聖宇臉書
