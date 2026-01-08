強烈大陸冷氣團襲台，全台各地氣溫急速下滑，嘉義阿里山氣象站今（8）日清晨最低溫1.1度，並在上午8時55分至上午9時15分降下20分鐘的白雪，測站人員大喊「白雪紛飛」，整片山頭被染白，而海拔3858公尺的玉山氣象站，今天上午則有-7.9度低溫，雪白的「霧淞」覆蓋植物，畫面非常美麗。
中央氣象署說明，本週的強烈大陸冷氣團低溫非常明顯，不過屬於乾冷型態，水氣不多的情況下，降雪機率較低，不過，阿里山氣象站上午8時55分至9時15分出現大量飄雪，阿里山上次下雪已經要追溯到2018年1月10日，氣象站人員拍攝時更驚呼「大雪紛飛，這個雪有夠大，好多年沒下這麼大的雪」。
阿里山氣象站海拔約2400公尺，測站人員說明，今天的降雪比較局部、短暫，範圍沒有很廣，「應該是低溫剛好搭配中層水氣」，阿里山遊樂區內大多呈現僅毛毛雨夾帶一點冰霰，雖然上次降雪紀錄是2018年，但當地區民更有感的還是2016年霸王寒流時的降雪，相當新奇。
玉山氣象站則是出現-7.9度的極端低溫，在深夜時就已經出現固態降水，上午則是轉以霧淞的型態，染白整個山頭；氣象署提醒，強烈大陸冷氣團影響至周五清晨，不過周六晚間還有新冷氣團接力，未來一周前往高山，要注意夜間及清晨路面結冰的情況。
🟡雪的成因
雪主要是氣態水在冰晶表面凝華（氣態直接形成固態），逐漸構築一層層結晶，最終形成一片雪花。雲朵裡同時存在水的氣、液、固體，在特定溫度等條件下，「液態水表面蒸發的氣態水」速度高於「冰晶表面蒸發的氣態水」時，氣態水就會在冰晶表面逐漸結晶、形成雪花。
雪的形狀呈規則的水結晶狀，依當天濕度、氣溫，會有六角、柱、扇、針狀等變化，在氣象觀測上，雪的強度按特性分為「微雪」、「小雪」、「中雪」、「大雪」。「微雪」表示飄落的雪片，不足以讓表面全部遮蓋或全濕；「小雪」則是能見度到達或超過1公里以上；「中雪」是能見度小介於0.5公里至1公里而；「大雪」為能見度不足0.5公里。
🟡霧淞是什麼？
霧淞看起來與霜的形狀相同，但形成過程不同，兩者的差別在於，霜是水氣遇到冷表面凝華而成，霧淞則是「過冷水滴碰到可作為凝固的表面而結冰」，因此只要達到此一形成要件後，霧淞便可在任何時間結晶出現。
霧淞形成的原因，當近地表處有一團內部以過冷水滴為主的霧氣，受空氣流動而隨風向在地面附近移動時，恰好遇到離地表較高的樹枝或其他物體，過冷水滴就會在物體表面出現結晶。霧淞的密度大且質地較硬，主要由分散的冰粒構成，密度約每立方公分0.2至0.3克。
資料來源：中央氣象署
