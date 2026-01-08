我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電今（8）日發放股利，每股配發現金股利5元，共計發出1296.66億元股息，將有184.83萬名股東「被錢香醒」。而台積電創辦人張忠謀退休後持有台積電股票約12.5萬張，他至今一張未賣，估算他今日入帳股息就高達6.25億元，十分驚人；董事長魏哲家則持有約7217張，領3608萬元股息，也收入豐厚。同時，國家發展基金管理會目前持有台積電165.37萬張股票，此次可入帳約82.68億元股息。另外，前董事長劉德音於2024年6月退休前持有1.29萬張，若未出售持股，估計也可領得約6455萬元的股息。台積電第三季配息調升為每股6元，除息交易日訂於今年3月17日，預計4月9日發放。台積電今日早盤開低，一度在盤面下震盪，最低來到1655元，而截至10時40分左右，向上翻紅來到1700元，挽回其頹勢，台積電自本週一（5日）開始已連續數日大漲，而昨日漲勢開始收斂，終場收在1675元，下跌30元。