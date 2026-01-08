強烈大陸冷氣團持續影響，中央氣象署今（8）日針對17縣市發布「低溫特報」，今晚至明（9）日清晨，各地氣溫明顯偏低，局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。
⚠️低溫特報
📍影響時間：08日上午至09日上午
📌黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣
氣象預報中心科長林秉煜提醒，今晚到明天清晨、周五晚上到周六清晨，低溫分布範圍會更廣，整個高雄以北、宜花、離島都要特別注意10度以下低溫的出現，竹苗或中南部近山區，不排除有5度左右的極端低溫。
林秉煜提醒，周六晚間會有新一波大陸冷氣團襲台，北台灣降溫比較明顯，低溫還是只有11至14度，南部、花東14至17度，冷氣團會在下周一白天減弱，屆時各地白天高溫明顯回升，都可以接近20度，南部則是22至24度，不過早晚溫差還是要注意，夜晚清晨各地仍只有12至14度。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
