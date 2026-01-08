我是廣告 請繼續往下閱讀

為確保民眾攜帶行動電源搭船的航行安全，交通部航港局提醒旅客務必遵守「4不1注意」原則，包括：不用未經檢驗合格的行動電源、不使用外觀受損或膨脹的行動電源、不將行動電源放置於行李箱內、不在高溫環境下使用，並隨時注意行動電源狀況，須在視線可及範圍內使用，以降低船上事故風險。航港局表示，為強化民眾正確攜帶行動電源登船的安全觀念，已陸續在基隆、台中、金門、南投、高雄、花蓮及台東等地辦理行動電源安全宣導會，並製作海報、懶人包及動畫影片，透過海運客運場站、售票亭、公部門與客船船艙等多元管道張貼與推播，相關宣導資訊也已同步公布於航港局官網，持續提升民眾安全意識。航港局長葉協隆指出，鋰電池具高度風險特性，一旦起火，除需迅速壓制火焰外，更須持續以大量清水降溫，避免復燃。為此，航港局已要求客船業者額外備妥金屬製水桶、長柄夾具等必要應變裝備，並督導營運中的98艘客船全數完成首次鋰電池起火處置演練，後續每3個月至少辦理一次，航港局也將於安全抽查時加強查核演練與實際操作情形，確保船員熟悉應變流程。航港局也提醒旅客，若發現行動電源出現異常發熱、鼓脹、冒煙或異味，應立即停止使用並通報船員協助處置；若因不當使用導致災害，相關責任人仍須依法負起法律與賠償責任。