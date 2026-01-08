我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7日苗栗發生虎頭蜂螫人事件，故造成4人受傷。（圖／民眾提供）

苗栗縣頭屋鄉昨天（7日）上午發生虎頭蜂襲人事件！一名61歲胡姓男子在田間除草時，疑似不慎驚動蜂巢，隨即遭到蜂群瘋狂圍攻。胡男3名家屬聞聲趕來救援，卻也相繼受傷，救護人員抵達現場時發現，胡男全身有20多處遭螫傷，並因劇烈過敏反應導致呼吸困難、意識不清，情況一度危急。所幸經緊急送醫插管搶救後，目前生命跡象已穩定，仍留院觀察中，其餘3名家屬則並無大礙。據了解，7日上午9時33分，一名61歲胡姓男子在頭屋鄉象山村濫坑地區除草時，意外遭群蜂圍攻，救護人員趕抵現場發現，他全身有20多處遭螫傷的痕跡，現場甚至仍有殘蜂盤旋。當時胡男已出現嚴重過敏反應，神情痛苦並呼喊呼吸困難，隨後陷入意識不清，救護人員緊急將其拖離草叢送醫搶救。所幸經過醫院緊急插管治療後，胡男目前的生命跡象已趨於穩定，仍需留院持續觀察。胡男兒子回憶，胡父當天上午在田間除草時，疑似不慎驚動蜂窩而遭蜂群猛烈攻擊，隨即大聲向家人呼救。胡男與母親、伯父聽聞呼喊後立即衝入現場救援，怎料，3人手部、大腿及頭部也分別遭受蜂螫。所幸並未出現過敏反應，隨後由救護人員陪同送往醫院檢查診治。消防救護人員根據胡男兒子的描述，研判該起意外極可能是遭到虎頭蜂群攻擊。對此，消防局第一大隊特別提醒，民眾在山區、田間或草叢進行作業時，應隨時提高警覺並穿著長袖衣物，以避免驚擾蜂群引發攻擊。若不慎遭到蜂螫，且發現傷者出現呼吸困難、意識改變或休克等急性過敏反應，務必第一時間撥打119請求協助，以免錯過黃金救治時機。