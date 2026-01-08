我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆馬年將至，立法院長韓國瑜署名的新春春聯「馬上幸福」也亮相。韓國瑜說，以「馬上幸福」為主題，象徵對國家與全體民眾的祝福，隨著金蛇小龍年的結束，馬年象徵活力與希望，期望在新的一年中，社會各界能穩健前行。韓國瑜表示，「馬」自古為六畜之首，象徵行遠負重、不畏艱難、任勞任怨。成語「汗馬功勞」代表豐功偉績，「老馬識途」比喻經驗豐富、能任事，而「馬首是瞻」則強調以民意為依歸。他強調，題辭也寄託對賢才的期許，如「千里馬」、「良馬」象徵志行千里、通達四方。韓國瑜解釋，新春題辭「馬上幸福」中的「馬上」取即時即刻之意，象徵行動與改變的開始。他指出，在當前政經情勢複雜、國際局勢與兩岸關係不穩定的情況下，民眾對「幸福」的期待，更多是對生活安心與未來安定的深切期盼。題辭所傳達的，是希望幸福不必久候，也期盼社會各界的付出能獲得回應，帶來「馬到成功」的象徵意義。韓國瑜也宣布，他與立院副院長江啟臣首批聯名款春聯，將於本週六上午在台中發放，與民眾分享新春祝福。他也會在台北院區安排拜早年活動，屆時將發放限量春聯，相關細節將另行公布。他表示，希望透過新春題辭傳遞溫暖與希望，期盼社會各界在馬年能「馬上幸福」、萬事順遂，並以「策馬前行」的精神迎接新的一年。