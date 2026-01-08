我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警消救援畫面。（圖／翻攝畫面）

屏東縣內埔鄉今（8）日清晨發生住宅大樓火警，一名43歲女子在起火戶內被消防人員救出時已意識模糊，僅剩輕微生命徵象，送醫後轉入加護病房搶救，另有3名民眾因吸入濃煙出現不適送醫治療，所幸均無生命危險。整起火警共疏散43人，火勢於清晨6時21分撲滅，起火原因仍待進一步調查釐清。屏東縣消防局指出，清晨5時56分接獲通報，指內埔鄉光華街一處住宅大樓發生火警，隨即派遣內埔、竹田、萬巒、龍泉、潮州、萬丹分隊及第二大隊前往搶救，共出動16輛消防車、28名人力，由副大隊長林世彬帶隊指揮。消防人員到場後發現火勢集中於其中一戶，立即展開疏散作業並逐層搜索，確保住戶安全撤離。救援過程中，於清晨6時20分在起火戶內救出一名43歲女子，當時女子意識模糊，初步檢視仍有輕微生命徵象，立即送往國仁醫院急救，目前已轉入加護病房持續治療。此外，火警造成另3名住戶因嗆傷送醫，分別送往屏東醫院、屏東基督教醫院及潮州安泰醫院治療，經醫師評估後均無大礙。消防人員於6時21分將火勢完全撲滅，避免延燒擴大。有住戶表示，事發時天色尚未亮，先聽到數聲巨響後聞到濃烈燒焦味，隨即聽見有人大喊起火，趕緊逃離住處至中庭避難；也有住戶指出，曾於火警發生前疑似聽見爭吵聲。對此，內埔分局警方表示，目前尚未發現吵架或衝突相關事證，將配合消防單位進一步調查。消防局強調，本案起火原因及燃燒情形，仍需由火災調查人員進一步鑑識釐清，後續將依調查結果釐清是否涉及其他因素，並提醒民眾注意居家用電及防火安全，以降低意外發生風險。