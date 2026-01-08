我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委盼脫鉤 石崇良：代孕爭議大

立法院衛環委員會今（8）日初審《人工生殖法》，共計20案，而民眾黨立委陳昭姿等人所提出版本納入代孕，民進黨立委在程序發言時提到，應將代孕與人工生殖法脫鉤。民進黨立委林淑芬更發言多達10幾分鐘，直批，把代孕相關9條條文潦潦草草放入，沒有人權、兒童權益的概念，還稱陳昭姿為「陳九條」。民眾黨前主席柯文哲日前為了陳昭姿代理孕母法案奔走，也拜會民進黨團柯建銘與民進黨團辦公室。而衛福部對於《人工生殖法》修正草案也定調與代理孕母脫鉤。衛環委員會今（8）日排審，共20案的版本包括國民黨、民眾黨團有納入代孕生殖。在程序發言中，林淑芬發言達10多分鐘。她認為，另立一部法律才是慎重、鄭重的要保護兒童權益，但今天要表決的是生命，代理孕母生出來的孩子是一條生命，不是產品，代理孕母也是一個人，不是產品。林淑芬直指，陳昭姿為了個人需求將代孕合法化「這樣對嗎？」她表示，要也沒關係，但應另立一部法律好好架構，不是僅符合不孕婦女權益而已，也需要符合代理孕母的保障。林淑芬說，自己並沒有絕對反對，但是絕對反對將代理孕母「硬塞」在人工生殖法中，草草潦潦隨意通過，若茲事體大就給過，這才是沒有女權、人權，也沒有兒童權益的概念。她直指，代理孕母只有九條條文，這個社會可以接受嗎？九條條文談得簡單、但孩子是生命，不是九條條文就可以買斷。林淑芬更嗆陳昭姿是「陳九條。」國民黨立委陳菁徽則表示，希望討論是在理性科學的狀態下，同時也盼想要脫鉤的人，可充分讓支持者理解，女女同志、單身女性範疇內，若未來想要使用人工生殖技術生育，也需要有健康子宮，否則就會被排除在人工生殖的領域外。她認為，可以參照每個國家現行制度，列成台灣自己適用的方案。民進黨立委黃捷說，代理孕母有太多爭議就應另外新立專法處理，而非放在人工生殖法草草通過，加上要考慮到審查效率，很多女性想生、能生都願意生，也等待很久，而今日討論若將代孕放入，「只會拖延審查效率。」她希望可讓有共識部分先行，讓願意生、能生的女性把握時間用到新的法律。民進黨立委沈伯洋表示，代孕制度創造後，會有許多來自台灣的傳統觀念施加在已婚女性身上，生與不生是自主權、一種自由，但不能建立在他人的剝削、或放大台灣傳統壓力。他說，政院版本強調的是本人身體的自主，但代孕完全不同，這項制度的外溢壓力極大，會把兩個完全不同的制度放在同個法案內討論，因此強烈建議脫鉤處理。衛福部長石崇良則說，根據內政部統計，已婚者生育率可高達83%至90%，相對在未婚或沒有婚姻關係者，子女生育率不到1%，而這次在立法過程中考量，人工生殖的醫療協助可在不受到婚姻基礎下，把限制打開，對於少子女問題應有所幫助。石崇良說，立法精神是希望透過醫療協助讓女性執行生育權，但有委員提到無子宮的女性無法以現行醫療技術協助懷孕，需要透過移植技術或代理孕母。但現行移植技術還無法成功，僅剩代孕一途，但在各種意見蒐集下，包括兒童的最佳利益風險影響、婦女剝削的影響、商業化爭議還有法律關係的衝突都要考慮。石崇良提到，包括我國，還有許多國家對於親子關係的建立是基於分娩者為母親的原則，若有代孕制度，這樣的狀態會變成是「契約安排」的親子關係，法律衝突是大的。石崇良指出，至於男性同志是否可透過代理孕母，多數國家認為，男性同志是生理極限，並非現行醫療技術可執行的，因此會被排除在人工生殖對象。他表示，透過多數意見、各國爭議的蒐集，在制度上較難保障兒童利益、婦女健康的價值下，建議脫鉤處理。