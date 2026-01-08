我是廣告 請繼續往下閱讀

受強烈大陸冷氣團與輻射冷卻雙重影響，全台連日低溫，氣象署也針對彰化縣發布低溫特報，提醒有氣溫降至10度以下的可能。彰化縣消防局統計，短短48小時內救護案件明顯增加，其中更出現數起非創傷性OHCA（到院前心跳停止）案例，提醒民眾務必提高警覺、做好防寒措施。彰化縣消防局指出，自6日至8日短短48小時內，共接獲一般救護案件達88件，其中非創傷OHCA共有3件，患者皆為70多歲男性，分別為員林市74歲、溪湖鎮73歲及大村鄉75歲長者。消防局指出，3起OHCA案件發生時間多集中於深夜及清晨氣溫偏低時段，雖無法確認是否與低溫具有直接因果關係，但不排除天氣因素對高齡者健康造成影響。消防局也特別說明，OHCA係指救護人員到場時，患者已無心跳及呼吸，並不等同於猝死診斷，患者送醫後仍有相當機會經急救恢復生命徵象，實際發生原因仍須由醫師進行專業判定。面對連日低溫，消防局呼籲，患有三高、心血管疾病等慢性病患者及年長者，應特別注意保暖，居家環境務必維持適當溫度，外出時應穿戴足夠衣物、帽子、口罩及手套。慢性病患者也應依照醫囑規律服藥、定期回診，並隨時留意身體狀況，若出現胸悶、胸痛、頭暈或呼吸困難等症狀，應立即就醫，以降低低溫帶來的健康風險。