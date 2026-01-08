近期羅技滑鼠爆發嚴重災情！近日在國外Reddit論壇有使用Mac電腦搭配羅技滑鼠的用戶發現，滑鼠突然不受控，包含自訂按鍵沒反應、滾輪方向和手勢操作都全部失效。羅技官方也證實出包，已緊急釋出修復程式，並呼籲用戶千萬不要刪除 App，避免之前的設定全部消失，建議有問題的用戶手動更新來解決問題。
近日在 Reddit 等各大論壇，湧現大量 Mac 用戶抱怨，指出用來管理設備的Logi Options+與G HUB軟體突然無法運作。有用戶崩潰表示，滑鼠的滾輪方向和額外按鍵完全沒有照原本設定運作，或是想打開軟體檢查時，卻發現程式卡在啟動畫面不斷重開，根本進不去。
官方認了：憑證過期釀禍
對此，羅技官方已坦承疏失並向用戶致歉。根據羅技支援頁面說明，這次災情的主因是應用程式所需的憑證過期。由於macOS安全機制偵測不到有效的開發者ID憑證，因此阻止了應用程式執行。羅技強調，此問題與網路連線無關，純粹是內部憑證導致。受影響的僅限macOS用戶，Windows用戶則一切正常，無須擔心。
手動下載修補檔
由於憑證過期連帶影響了App內建的自動更新功能，因此用戶無法等待軟體自行更新，必須自行下載修復檔安裝。羅技官方特別提醒，請勿解除安裝目前的 App，如果先刪除再重裝，可能會導致原本的設定檔遺失，若直接覆蓋安裝修復檔，所有的裝置設定、自訂功能與設定檔都會完整保留。
針對Logi Options+用戶：前往官網下載 Options+更新修復檔→執行下載檔案→安裝程式會自動關閉並重新啟動 Options+→裝置與自訂設定即恢復正常。
針對 G HUB 用戶：前往官網下載G HUB更新修復檔→雙擊執行修復檔→當出現「軟體已存在（software already exists）」訊息時，直接退出安裝程式→重新啟動G HUB即可恢復正常。
目前的修復程式已支援 macOS 15 Sequoia、macOS 14 Sonoma、macOS 13 Ventura 以及 macOS 26 Tahoe等版本。若使用的是較舊版本的macOS，官方表示稍後會再提供修復方案。
資料來源：羅技官方
