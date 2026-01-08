一名Threads網友近日在萊爾富超商驚喜發現，日本人氣飲品「京都檸檬水」竟然在台灣販售，且單瓶特價39元，價格幾乎追平日本超商，引發搶購熱潮。原PO回憶在京都旅遊時幾乎天天喝，口感清爽不死甜、帶有檸檬皮香氣，為此甚至騎車跑遍8家門市才成功囤到一箱，貼文曝光後，吸引大量網友湧入嗨喊：「之前去京都還特地扛回來，現在直接衝萊爾富了！」
萊爾富驚喜上架「京都檸檬水」！全場見價格嗨翻：太佛心
一名網友在Threads上發文分享，他意外在萊爾富看到日本人氣飲品「京都檸檬水」上架，讓他相當驚喜。原PO回憶，自己在京都旅遊時幾乎天天都會買來喝，「那個清爽、不死甜、帶點檸檬皮香氣的味道，夏天喝真的超解渴」，如今在台灣就能買到，且一瓶還特價39元，讓他忍不住興奮直呼：「這種不用出國也能喝到日本味的快樂，真的要分享給大家。」他也建議大家最好先致電各門市確認庫存，避免白跑一趟。
貼文曝光後，立即吸引1.2萬人按讚，不少網友直呼價格太佛心，「台灣這價格太扯了吧！跟日本超商差沒多少」、「我要去買！日系超市要賣65元」、「去京都我每天都在喝，明天掃貨去」、「這個真的很好喝，今年過年去京都搬了好幾瓶回來，終於可以回味了」、「之前去京都還特地扛回來，現在直接衝萊爾富了，讚啦」。
也有不少人實際入手回報，「昨天立刻去買，馬上買馬上喝，真的有回到京都的感覺」、「真的好喝，昨天分享時店員有說39元特價好像只到20號」。原PO也強調，自己並非業配，只是單純喜歡這款飲料，甚至為了囤貨在寒冷的夜晚騎機車跑了8家門市。至於味道喜好每個人不同，有些網友也覺得太甜，「每個人口感不一樣，檸檬水就是我愛喝的味道」。
7-11、全家咖啡優惠一次看！聯名亞尼克推出「甘王草莓卡士達霜淇淋」
除了萊爾富的話題飲品外，7-11、全家近期也同步推出優惠活動。7-11自今（8）日起推出濃萃美式、精品拿鐵、精品美式買2送2，大杯濃萃拿鐵買2送1；行動隨時取則有琥珀小葉紅茶、梔子花青茶買10送10，可寄杯慢慢喝，換算下來每杯約23元，比不少手搖飲還便宜。全家便利商店也不落人後，推出特大杯冰拿鐵加19元多一杯、仙女紅茶加10元多一杯，以及霜淇淋加10元多一支的優惠。
另外，7-11雪淋霜霜淇淋在秋冬草莓季攜手人氣甜點品牌「亞尼克菓子工房」，推出限定「甘王草莓卡士達霜淇淋」，只要再加10元，還能升級為「泡芙款霜淇淋」。「甘王草莓卡士達霜淇淋」自7日起正式開賣，至2月3日前，每逢週五、六、日憑icash2.0或icashPay，還可享任選第二件半價優惠。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在Threads上發文分享，他意外在萊爾富看到日本人氣飲品「京都檸檬水」上架，讓他相當驚喜。原PO回憶，自己在京都旅遊時幾乎天天都會買來喝，「那個清爽、不死甜、帶點檸檬皮香氣的味道，夏天喝真的超解渴」，如今在台灣就能買到，且一瓶還特價39元，讓他忍不住興奮直呼：「這種不用出國也能喝到日本味的快樂，真的要分享給大家。」他也建議大家最好先致電各門市確認庫存，避免白跑一趟。
也有不少人實際入手回報，「昨天立刻去買，馬上買馬上喝，真的有回到京都的感覺」、「真的好喝，昨天分享時店員有說39元特價好像只到20號」。原PO也強調，自己並非業配，只是單純喜歡這款飲料，甚至為了囤貨在寒冷的夜晚騎機車跑了8家門市。至於味道喜好每個人不同，有些網友也覺得太甜，「每個人口感不一樣，檸檬水就是我愛喝的味道」。
7-11、全家咖啡優惠一次看！聯名亞尼克推出「甘王草莓卡士達霜淇淋」
除了萊爾富的話題飲品外，7-11、全家近期也同步推出優惠活動。7-11自今（8）日起推出濃萃美式、精品拿鐵、精品美式買2送2，大杯濃萃拿鐵買2送1；行動隨時取則有琥珀小葉紅茶、梔子花青茶買10送10，可寄杯慢慢喝，換算下來每杯約23元，比不少手搖飲還便宜。全家便利商店也不落人後，推出特大杯冰拿鐵加19元多一杯、仙女紅茶加10元多一杯，以及霜淇淋加10元多一支的優惠。
另外，7-11雪淋霜霜淇淋在秋冬草莓季攜手人氣甜點品牌「亞尼克菓子工房」，推出限定「甘王草莓卡士達霜淇淋」，只要再加10元，還能升級為「泡芙款霜淇淋」。「甘王草莓卡士達霜淇淋」自7日起正式開賣，至2月3日前，每逢週五、六、日憑icash2.0或icashPay，還可享任選第二件半價優惠。