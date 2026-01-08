冷氣團挑戰寒流等級、低溫下探5度！全家搶攻飲品商機，推出便利商店首見高山茶新品「蘭韻梨山烏龍」，將過往多見於茶行、
茶館的頂級高山茶帶進超商，即起至1月20日前只要49元嘗鮮價，同時Let’s Tea現煮精品茶全系列都有任選第二杯10元優惠。並且全家草莓季開跑，即起只要購買「ASAMIMICHAN」聯名商品任三件再加 39元，就能獲得限量asamimi 杯塞吊飾1個。
全家蘭韻梨山烏龍登場！即起現萃茶10元多喝一杯
全家表示，et’s Tea現煮精品茶上市後，帶動12月相關品類業績成長逾一成。延續前一波熱潮，全家即起開賣「蘭韻梨山烏龍」，補足便利商店通路中少見的頂級高山原茶選項。
「蘭韻梨山烏龍」選用來自海拔2100公尺梨山茶區的青心烏龍品種，產區終年雲霧繚繞、日夜溫差大，孕育出高山茶清雅細緻的風味表現。茶湯柔滑清透，前味帶出淡雅蘭花香與青果香氣，尾韻清甜回甘，展現台灣高山烏龍茶平衡而耐飲的特色。
歡慶新品上市，1月20日前「蘭韻梨山烏龍」只要49元嚐鮮價；同時，Let’s Tea現煮精品茶亦享全系列任選第2杯10元優惠（限膠囊茶機商組，40元原茶、55原醇奶茶系列）。
全家草莓季開跑！聯名商品任3件+39送加購杯塞
全家一年一度的草莓季開跑，今年與IG粉絲超過130萬的日本高人氣療癒系角色 「ASAMIMICHAN」合作，即起至2月3日前，凡購買「ASAMIMICHAN」聯名商品任三件再加 39元，就能加購asamimi 杯塞吊飾1個（共2款）。
有造型滿分的「草莓乳酪軟歐」，售價45元；minimore 的「草莓厚奶雲餡泡芙」，售價49元；更有粉嫩草莓巧克力淋醬搭配金黃丹麥，再撒上凍乾草莓碎粒的「草莓丹麥手撕包」，售價45元。
還有「美莓奶霜蛋糕」售價42元；「草莓優格三明治」以粉嫩色土司夾入顆粒草莓果醬及酸甜特調草莓優格，還有咀嚼控最愛的QQ蒟蒻增加口感，售價39元；喜歡鹹食千萬不要錯過「濃番茄火腿蛋包飯」，售價89元。
7-11推出超商首款「低食物里程燉飯」
7-11去年首次攜手「Seasons by olivier e.」聯名即大獲好評，兩週創下銷售額破4千萬佳績，今年雙方再度合作規劃全新菜單，由餐廳創辦人Olivier Elzer 主廚親自進行風味指導，帶來多款新品包括燉飯、焗烤、熱食小點與冷食。
主打新品「半熟玉子烤雞松露燉飯(售價129元)」，還有「法式雙起司焗烤貝殼麵」、「法式白醬洋芋」。另同步推出2款可快速加熱、一手便利即食的輕食，像是「法式起司燻培根厚土司」奶香白醬和燻培根的完美組合，以及有著白蝦、花枝、魷魚等豐富海鮮與羅勒青醬搭配的「雙起司青醬海鮮排握便當」。冷食部分則有南法經典料理「法式尼斯沙拉」。
資料來源：7-11、全家
