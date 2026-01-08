我是廣告 請繼續往下閱讀

中國國台辦發言人陳斌華7日宣布，已將台灣的內政部長劉世芳與教育部長鄭英耀等人列入「台獨頑固分子」名單，並表示將依法對其實施相關懲戒措施。前立委蔡正元分析中國的4種制裁模式，並提醒台灣應避免過度政治化解讀單一事件，而應從制度、戰略與國際視角進行整體研判。蔡正元在中天節目《中天辣晚報》中表示，目前外界仍不清楚國台辦所謂的「必要措施」具體包含哪些內容，但從國際政治經驗來看，當政治對立升至高度敵對時，制裁手段往往不只侷限於經濟層面。蔡正元指出，第一種模式類似委內瑞拉總統馬杜洛遭遇的長期封鎖策略，結合政治孤立與經濟壓力，對目標國或人物施加持續的制約。第二種則是類比「賓拉登模式」，即針對特定人物直接採取軍事行動以消除威脅。他進一步提出第三種可能，即「真主黨模式」，針對集會、據點或關鍵設施進行精準打擊，例如利用導彈或其他遠程打擊手段鎖定特定目標。第四種模式則參考「蘇萊曼尼模式」，透過無人機或特殊作戰單位在特定時機發動攻擊，達成戰略目標。蔡正元強調，這四種模式僅是基於國際案例的推演，並非預言，也不能確定中國會採取哪一種措施。現階段，這些手段是否僅止於政治和心理層面的施壓，仍有待觀察。他建議，台灣方面應密切關注兩岸情勢發展，並保持戰略彈性，以應對可能的政治或安全挑戰。他指出，此次國台辦的點名舉動，不僅是對個別官員的政治警示，也反映出兩岸政治角力的升溫。蔡正元認為，中國此次操作具有明顯心理戰意涵，旨在透過公開點名與媒體報導，對台灣政治人物施加壓力，同時觀察台灣社會與國際反應。