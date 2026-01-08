我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄小貓鑽騎士車底被員警發現救出。（圖／翻攝畫面）

高雄楠梓區於7日凌晨上演一場驚險的救貓行動！當時警方巡邏至後昌路與後昌新路口停等紅燈，正巧目睹一隻小貓突然從路邊竄出，並迅速躲進前方待轉機車的車底，由於燈號轉換在即，員警深怕騎士起步會誤傷小生命，第一時間便輕按喇叭示警，並透過警鳴器喊話提醒騎士千萬不要移動，強調車底下正躲著一隻貓。隨後兩名員警迅速下車，直接趴在地上查看，小心翼翼將受驚的小貓從車底救出，而現場騎士表示，有認識的朋友可以接手照顧，這隻獲救的小貓最後由員警親自抱上警車，一路護送到安置地點，圓滿結束這場深夜的街頭救援任務。事發在7日凌晨1時許，高雄市楠梓警分局加昌派出所員警巡邏途中， 在路口停等紅燈時，眼尖發現一隻驚慌失措的小貓，竄進機車底部， 眼見綠燈亮起在即，員警立刻輕按喇叭提醒「不要動！你的底下有一隻貓！」示意騎士暫停起步。緊接著，兩名員警迅速分工展開救援行動，一名員警留在機車後方實施警戒，引導後方來車注意安全，另一名員警則直接趴在地上與騎士合力搜救，在雙方的細心配合下，順利將受困的小貓平安救出，成功化解危機。施姓騎士見小貓平安無事也鬆了一口氣，而他剛好有朋友可以協助中途照顧小貓，隨後這隻小貓「貓生第一次坐警車」被載送至安置地點， 也讓這場深夜驚魂順利落幕。警方呼籲，天氣寒冷時，流浪動物可能會躲藏至停放於戶外的車輛內部取暖，民眾行車前可拍打引擎室上方，小小一個動作，不只能拯救一條小生命，也能避免引擎卡到異物而故障，保障行車安全。