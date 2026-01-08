我是廣告 請繼續往下閱讀

美中AI晶片戰越打越兇，卻可能在「第三地」悄悄繞道。國科會轄下智庫科技、民主與社會研究中心（DSET）最新報告點名馬來西亞柔佛州，現有資料中心算力逾半出自具中資背景業者；同時，受美國出口限制的高階GPU在新加坡、馬來西亞銷售量顯著上升，讓星馬成為可能被用來規避管制的灰色地帶。DSET在台北舉行報告發表會指出，馬來西亞與新加坡一方面採取相對「戰略模糊」的地緣政治立場，另一方面又有當地華人商業社群長年累積的人脈與資本網絡（俗稱「竹網」），在AI熱潮拉動資料中心投資的此刻，恰好形成中國發展境外算力、降低出口管制衝擊的落腳點。研究團隊並提醒，中資近年穩定投入馬來西亞，疊加雙邊多項科技與數位經濟合作備忘錄，讓馬來西亞在產業升級路徑上更難擺脫對中國供應鏈與資本的依賴。新加坡自2019年起因土地、能源等壓力暫停新資料中心開發，之後才以更嚴格的綠色門檻逐步恢復釋出容量，政策走的是「品質優先、規模受限」路線。相對之下，與新加坡一橋之隔的柔佛具備土地與成本優勢，快速吃下外溢需求，成為西方超大規模雲端業者與中資企業同步搶進的新戰場；業界資料也顯示，柔佛不只已上線容量可觀，手上還有大量在建與規劃案，算力擴張速度驚人。部分具中資背景的資料中心，透過與國際雲端或非中資機房合作，把服務切分成不同環節，讓算力看似「在地合法運轉」，卻能間接接軌國際AI服務市場。研究舉例，包括萬國集團海外品牌DayOne與甲骨文的合作關係，以及承接字節跳動相關算力租賃需求等案例，可能讓出口管制面臨「規則還在，但效果被稀釋」的困境。在管制面，美國近年持續加固高階晶片與先進算力的出口規則，並把「防止第三地轉手」列為重點；2025年1月，美國商務部工業安全局（BIS）再度更新先進運算半導體限制並強化防堵轉運，同期也推進以「AI擴散」為核心的全球框架構想，意圖降低中國透過第三國取得先進晶片與算力的空間。馬來西亞投資、貿易與工業部（MITI）在2025年7月宣布，針對美國來源的高效能AI晶片，出口、轉運與過境全面納入戰略貿易許可機制，並表態不容許有人利用馬國司法管轄區從事規避出口管制的非法貿易。另一方面，面對電網容量與水資源壓力，以及來自美國的疑慮，馬來西亞也傳出放慢資料中心擴張腳步、提高審查力道的趨勢。DSET報告歸納，中國企業削弱出口管制效果，常見手法包括以空殼實體進行投資、透過合資取得合法採購與算力回流管道、在機櫃共置模式中切分硬體與基礎設施責任，以及把在地資料中心與公有雲串成混合雲，間接使用先進算力資源。報告建議，民主國家應把焦點從「賣不賣晶片」延伸到「算力怎麼被用、誰能存取」，建立可驗證的審查與存取機制、補強對間接轉運與未列名實體的執法能力，並以AI基礎設施為核心，和東南亞夥伴推進更緊密的技術與規範對接，才能在投資熱潮與國安風險之間拉出一道真正有效的防線。