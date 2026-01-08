我是廣告 請繼續往下閱讀

▲武嶺亭今天下雪，中午冷到零下5度，但難得遊客稀少。（圖／翻攝公路局即時影像，2026.01.08）

▲合歡山松雪樓今天能見度高，雪輕輕地飄，畫面很浪漫。（圖／松雪樓提供，2026.01.08）

受大陸冷氣團影響，全台各地低溫特報，合歡山松雪樓和武嶺一帶上午8點左右開始下雪，直至中午為止，武嶺氣溫已低到零下5度。由於氣象預報今天水氣有限、下雪可能性低，導致上山追雪族不多。許多民眾得知下雪，忙著往山上衝，公路局提醒，山上冰霰和雪花輪流下，道路潮濕結冰相當濕滑，除了限加掛雪鏈通行，建議駕駛四輪傳動車輛比較安全。合歡山松雪樓經理張傑鈞表示，早上8點半左右開始飄雪，目前積雪厚度達0.5公分，溫度為零下2.9度。台灣公路最高點武嶺海拔3275公尺，今（8）日中午的武嶺亭的即時影像顯示，溫度已降到負5.1度，地上有薄薄的雪，但遊客和車輛極為稀少，和平日下雪時人聲鼎沸不同。公路局中區養護工程分局表示，今（8）日清晨9時受強烈大陸冷氣團影響，3,000公尺以上高山道路目前開始下冰霰，溫度皆於冰點。台14甲線29K昆陽至33K松雪樓路段道路潮濕結冰相當濕滑，為維護用路安全，今日9時起限加掛雪鏈通行。