▲仔仔（上排左1）過去以七朵花身分出道，但與Toro爆出緋聞後就選擇退隊了。（圖／翻攝自小潔微博）

▲Energy除了Toro（左1）外，其餘4名團員都已陸續結婚。（圖／相信音樂提供）

▲Energy今晚開始將在小巨蛋舉行「ALL IN 全面進擊」演唱會。（圖／翻攝自拓元售票系統）

男團Energy今（10）日開始將在小巨蛋一連舉行2天演唱會，儘管團員坤達、書偉涉及閃兵案，但為了不辜負歌迷期待，還是照常開唱。而Energy整團目前只剩Toro（郭葦昀）還沒結婚，過去他曾跟七朵花前成員仔仔（周靂岑）爆出緋聞，仔仔還疑似因此被老闆孫德榮封殺，因而退隊。但2023年仔仔過世時，孫德榮出面回應，其實他從未封殺仔仔，只是外界捕風捉影罷了。2004年，喬傑立旗下的女團「七朵花」正式出道，團員包含趙小僑、陳喬恩、屈尹潔（舊名屈旻潔）、賴薇如、饅頭、仔仔、王宇婕。但成員之一的仔仔卻在同年10月無預警退團，令外界極為錯愕。當時盛傳仔仔退團主因是她與同屬喬傑立的Toro陷入熱戀，Toro那時還是男團「台風」的成員。由於老闆孫德榮治軍嚴謹，對旗下藝人下達嚴格的「禁愛令」，兩人被拍到在車內舉止親密後，這段同門禁忌戀情隨之曝光，不僅引發軒然大波，更傳出仔仔因此遭到孫德榮冷凍、封殺，最終不得不離開演藝圈。雖然外界始終將仔仔退團的主因歸咎於這段緋聞，但孫德榮在多年後受訪時曾澄清，當初仔仔退團主因是年紀太小，難以適應演藝圈的生態，而非單純因為緋聞。他也惋惜表示，仔仔的外型與舞蹈實力兼具，原本非常看好她能成為「美豔巨星」。更令人感傷的是，淡出演藝圈後回歸平凡人生活的仔仔，卻在2023年7月傳出逝世消息，享年35歲。當時七朵花團員們悲痛不已，孫德榮也發聲表示遺憾：「太年輕了，小孩還這麼小。」這段當年的演藝圈插曲，也隨著她的離世成為一段不可考的過往。時隔20多年，Toro如今重新以Energy團員的身分強勢回歸演藝圈，相比起其他團員大方放閃，Toro的感情世界依舊充滿神祕色彩。雖然他在復出後曾被媒體捕捉到有交情深厚的女性友人，但對於是否踏入婚姻，他始終保持低調，成為隊內唯一一位黃金單身漢。其餘Energy成員感情狀態則相當透明，阿弟（蕭景鴻）2007年就結婚，娶了老婆Mei（邱馨葦），育有兩女一子。牛奶（葉乃文）則在2012年結婚，他與曾為經紀人的楊仲雯愛情長跑多年，育有一子。坤達則是2017年娶回戲劇圈女神柯佳嬿，目前並未生子，但感情穩定。最晚結婚的書偉，在2023年才娶回8點檔女星謝京穎，謝京穎去年底更傳出懷上雙胞胎的喜訊。