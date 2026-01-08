我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日前首個重磅消息，根據ESPN記者查尼亞拉（Shams Charania）報導，今（8）日亞特蘭大老鷹與華盛頓巫師達成交易，老鷹將崔楊（Trae Young）送往華盛頓巫師。

亞特蘭大老鷹隊與華盛頓巫師隊今（8）日達成重磅交易，將效力8年的門面球星崔楊（Trae Young）送往華盛頓D.C.，換回合約即將到期的麥凱倫（CJ McCollum）與射手基斯柏特（Corey Kispert）。這筆「不涉及任何選秀權」的交易消息一出，隨即震撼全聯盟。2018年選秀之夜崔楊和其他籌碼被達拉斯獨行俠送到亞特蘭大，那場命運般的交易，將崔楊和唐西奇的生涯被戲劇性地連結起來。如今兩人當已經離開了母隊，為當年離奇的操盤邏輯，畫下不完美的句點。回顧2018年選秀，老鷹隊在第3順位選中了當今聯盟的門面唐西奇（Luka Doncic），隨即卻將他交易至獨行俠，換取第5順位的崔楊及一枚首輪籤。當時老鷹高層寄望崔楊能成為「柯瑞二世（Steph Curry 2.0）」，利用其超長射程與組織能力重建球隊。當時老鷹總管舒倫克（Travis Schlenk）直言，球隊需要一名射手。然而八年過去，唐西奇已成長為三度年度第一隊、MVP 等級的超級巨星；反觀崔楊，雖然個人數據亮眼，卻在老鷹混亂的建隊思維中逐漸消磨價值。如今老鷹竟無法從崔楊身上換回任何首輪籤，僅得到巫師隊急於脫手的到期合約。這場當年被視為「雙贏」的交易，現在看來老鷹虧損的程度已難以估量。崔楊為何沒能達到「柯瑞二世」的期待？原因可能有很多，崔楊這種矮後衛要在聯盟生存，沒有高於聯盟平均的三分球命中率是很困難的，而其生涯三分命中率約35%出頭而已。雖然崔楊早就說過自己的打法和柯瑞（Stephen Curry）有差別，反而更像奈許（Steve Nash），但被炒作成了前者接班人。然而無論何種原因，崔楊進攻效率沒有成長、需要長時間持球和防守太差，讓騎在2021年帶隊進入東區決賽後，就停滯了。另外，當年在勇士隊，柯瑞身邊有格林（Draymond Green）的組織防守與湯普森（Klay Thompson）的無球策應；而在亞特蘭大，崔楊被迫承擔了過大的進攻壓力。這八年來，老鷹從未真正為崔楊配備過稱職的爭冠陣容。這段時間最接近成功的嘗試，僅是 2021 年那場意外的東區決賽之旅，但高層卻錯誤地認為這套平庸陣容足以爭冠，導致後續操盤陷入停滯。唯一一次的「大動作」——交易來莫瑞（Dejounte Murray），事後證明更是一場災難。兩位需要球權的後衛毫無化學反應，莫瑞的加盟不僅未能解放崔楊，反而削弱了崔楊最頂尖的進攻威脅。老鷹隊這幾年的操盤簡直是「建隊教科書的負面教材」。在崔楊巔峰的八年裡，除了強森（Jalen Johnson）在 2024-25 賽季短暫爆發外，崔楊身邊的隊友——柯林斯（John Collins）、卡培拉（Clint Capela）或莫瑞，無一能長期維持全明星級的水準。崔楊長年處於「一人拖著整支球隊」的狀態，即便如此，他仍多次帶領天賦貧乏的老鷹闖入附加賽甚至季後賽。然而，當球隊戰績不佳時，所有的指責卻都落在這位場均貢獻25分、10助攻的後衛身上。這種「讓明星球員自生自滅」的文化，最終導致了崔楊價值的崩跌，老鷹甚至在沒拿到選秀權的情況下就急於將他賤賣。在被交易的此刻，崔楊僅27歲，而他已經是老鷹隊史的助攻王、三分球王以及得分榜上第6名的球員，他是強森（Joe Johnson）之後老鷹的最佳球星。然而最終卻被迫離開。這筆交易標誌著老鷹隊一個時代的徹底失敗。從放棄唐西奇的那一刻起，老鷹就背負了沉重的歷史包袱，而隨後一系列平庸的執教與混亂的高層人事，則親手斷送了崔楊在亞特蘭大的未來。現在的崔楊年僅27歲，前往巫師或許是他重新證明的契機。而對於老鷹隊來說，這筆交易將永遠成為隊史紀錄中最屈辱的一頁——他們不僅失去了一位全明星，更向全聯盟展示了：如何用八年的時間，將一筆優勢開局打到血本無歸。