我是廣告 請繼續往下閱讀

昨（7）日台北市長蔣萬安宣布台北市國中小營養午餐免費後，基隆市」、台中市、高雄市等皆跟進，全台目前已經有11個縣市實施免費營養午餐。全國教師工會總聯合會憂心，全面免費的營養午餐恐怕變成各地方縣市首長的福利軍備競賽，反而排擠教育施政。截至目前全台22縣市中，實施全面免費營養午餐區域已達16個，包含含宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、南投縣、新竹縣市、連江縣、金門縣、澎湖縣、苗栗縣、台東縣、基隆市、桃園市、台北市、台中市及高雄市。在蔣萬安宣後全面免費後，原本持保留態度的台中市與高雄市於今日跟進，基隆市亦隨之宣布。全教總樂見縣市首長關心學童午餐，但也憂心在缺乏完整配套下，全面免費極可能淪為地方首長的「福利軍備競賽」，恐難真正提升用餐品質。目前的局勢已形成「16縣市免費、6縣市自費」的強烈對比，凸顯了國民教育福利因地而異的不公。同樣接受國民教育，卻因戶籍不同而有差別待遇，中央與地方政府應嚴肅面對此亂象，共同研議解決之道。全教總提醒，免費政策不應排擠教育本務，目前教育預算資源有限，營養午餐全面免費所費不貲，此政策是否會排擠校舍修繕、教學設備等其他教育預算，進而影響整體教育品質？此事必須持續關注，並接受公眾嚴格監督。再者，免費不等於優質。全教總表示，要確保學童吃得健康，更關鍵的是補足校園營養師人力、改善廚工低薪待遇，並嚴格落實食材溯源、營養標準與食品安全管理。營養午餐不應只是「自費與免費」的爭議。全教總要求教育部及各地方政府針對上述結構性問題，提出更為明確的具體作為。