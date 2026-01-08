K-Pop當紅天團DAY6迎來成團十週年，繼去年於⾼雄零負評演出，重返開唱直接升級萬⼈體育館（ARENA），他們將於3⽉7⽇來到林口體育館舉辦《DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE>》演唱會，與My Day（粉絲名）相⾒！本次演唱會門票共分為3階段開賣，「2026/1/15Live Nation Taiwan會員預售」、「2026/1/16拓元全面開賣」、「2026/1/16台灣大哥大、MyVideo會員獨享購票」；票價共分為6種：6980元、4980元、4380元、3980元、3380元、2980元，全場實名制販售，有意入場的粉絲千萬別錯過！
票價、座位圖一次看！1／15拓元實名制開賣
DAY本次台北演唱會《DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE>》門票共分為6種，6980元、4980元、4380元、3980元、3380元、2980元，其中6980元區域為限量VIP組合，能夠享有包含「演前Soundcheck、優先進入搖滾區 (僅適用於搖滾區票券)、VIP 掛繩和吊牌一組、VIP簽名明信片」等福利，詳情請見理想國官方網站確認。
本次DAY6演唱會共分為三階段販售，「2026/1/15 11AM – 11:59PM Live Nation Taiwan會員預售」、「2026/1/16 11AM拓元全面開賣」、「2026/1/16 11AM – 2025/1/19 11AM台灣大哥大、MyVideo會員獨享購票」，其中Live Nation Taiwan會員只要到指定網站免費註冊即可優先購買。
高陽體育場寫紀錄！ 亞洲巡演台北壓軸
DAY6由SUNGJIN、Young K、WONPIL、DOWOON四位成員組成，去年展開的《DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE>》巡演自指標性場館高陽體育場揭開序幕，寫下「首支登上高陽體育場開唱的韓國流行搖滾樂團」重要紀錄，意義非凡。隨後巡演橫跨亞洲多座城市，包括曼谷、胡志明市、香港、馬尼拉與吉隆坡，台北場的正式公布，也讓樂迷期待已久的重逢終於成真。
為紀念成團10週年，DAY6以第四張正規專輯《The DECADE》為核心，完整串聯音樂作品與巡演概念，透過精心編排的曲目與舞台設計，呈現樂團十年來的成長與進化，《DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE> in TAIPEI》將以「樂團最純粹的樣貌」登場，回顧多首重要代表作，同時帶來新專輯歌曲的現場首唱，從熱血搖滾到直擊人心的抒情段落，勢必讓全場情緒層層堆疊，對DAY而言，這不只是一場演唱會，更是一封獻給My Day的十週年情書，一同見證他們邁向下一個里程碑的重要時刻。
資料來源：臉書
